北市士林機車道塗銷「改槽化線」成違規陷阱　汽機車族都罵

▲劍潭路機車道被塗銷，改為槽化線，部分機車為避讓汽車，行駛槽化線遭檢舉開罰。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市政府為改善機車行進空間，近來調整機車道、禁行機車的相關設置，其中，在士林區劍潭路、基河路路口往中山北路的機車道，被相關單位塗銷改劃設槽化線，並在槽化線前面放置交通錐警示。但此一規劃卻造成機車行進空間受限，變成與汽車爭道的狀況，還有騎士為了閃車，騎到槽化線上遭後車檢舉，民眾怒批，這根本是陷機車於違規陷阱中，不如保留機車道。

該路段位於新落成的台北藝術中心斜對面，捷運軌道下方的劍潭路，是聯通承德路與中山北路的交通要道，在上下班期間車流十分龐大，而劍潭路往中山北路的外側車道，原先劃設有機車專用道，並設置反光導標，但日前機車道被取消，原處改為大片的槽化線。

▲該路段不分晝夜車流量龐大。（圖／記者游宗樺攝）

常在該路段通勤的民眾抱怨，該槽化線根本意義不明，只會將機車往內側車道壓縮，形成機車、汽車搶道的狀況，在擁塞的上下班交通尖峰時段問題更明顯，開汽車的必須要留意機車，騎機車時，還要小心不要騎到槽化線。

還有民眾怒批，這樣的道路規劃根本是搶錢陷阱，之前還曾因閃避汽車，被後車的行車記錄器拍下後檢舉，完全不了解為什麼要做這樣的道路規劃，希望之後槽化線能塗銷，擴大車行空間，或是把機車道劃設回來，讓交通規劃回歸合理。

▲該路段原始機車道規劃對比。（圖／記者游宗樺攝）