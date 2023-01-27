　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

助市民度難關！高雄推「後疫情10大紓困措施」　補助、減免一次看

▲▼亞洲新灣區,85大樓,三多商圈,高雄港埠旅運中心,高雄港。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄推出「後疫情紓困10方案」。（圖／記者許宥孺攝）

記者賴文萱／高雄報導

因應後疫情時代經濟衝擊的挑戰，高雄市政府針對農漁、勞工、市場、弱勢族群等，提出今年後疫情紓困10方案。市府強調，將主動減徵、直接辦理、無須申請，協助市民朋友度過難關，詳情可撥打1999或辦理局處洽詢。

▲▼高雄公布「後疫情紓困10方案」。（圖／記者賴文萱翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼高雄公布「後疫情紓困10方案」。（圖／記者賴文萱翻攝）

市長陳其邁表示，著眼於疫情衝擊以及遞延效應對商家、弱勢民眾的影響，另一方面整體國際經濟局勢，停滯性通膨造成物價增加，希望透過多項租金減免、規費減徵以及補貼等方式，以實際行動提供市民所需相關協助度過難關。

▲▼高雄公布「後疫情紓困10方案」。（圖／記者賴文萱翻攝）

考量漁業產業受國際性疫情長期影響銷售，以及環境氣候影響產量，為持續輔助產業發展，海洋局表示，自今年1月至6月主動減徵、無需申請，承租市有財產（漁貨拍賣市場、漁民服務中心）租金減徵50%、漁港（遊艇、工作船舶之漁港管理費）減徵50%，以及漁船（漁業證照費及檢查費）免收。

▲▼高雄公布「後疫情紓困10方案」。（圖／記者賴文萱翻攝）

農業局提出農產批發市場及營業所規費（包括使用費、租金及權利金）減徵，以主動減徵、直接辦理、無需申請為原則， 8個農產批發市場、蓮潭高雄物產管規費減半，農業局減徵相關資訊，可洽 07-7995678 轉 6178、6179 或 6180。

▲▼高雄公布「後疫情紓困10方案」。（圖／記者賴文萱翻攝）

勞工局說明「安心即時上工」方案，為協助受疫情影響之勞工，參與由政府提供符合公共利益之計時工作，並核給工作津貼及防疫津貼，工作職缺數預估4,500個，每位勞工每月80小時，每人最長960小時，上工期間至今年6月30日止。

有關加碼勞工貸款利息補貼部分，補貼資格為申貸勞動部去年6月15日開辦之110年勞工紓困貸款，申貸時段設籍高雄市者；補貼期間為代貸款第2年（第13個月至第24個月貸款利息），凡符合資格者免提出申請手續，並由承貸銀行直接撥付補貼利息，補貼利率以年息1.845%核算，受益人數約89,000人。

▲▼高雄公布「後疫情紓困10方案」。（圖／記者賴文萱翻攝）

此外，高雄市庇護工場承租市有房地租金減免至今年底（或疫情指揮中心裁撤止），減免期間均免繳納租金，讓庇護工場減少疫情衝擊，永續經營。市府挺市場、拚經濟，公、民有市場垃圾清運費免收以及公有零售市場租金減半延續至今年6月。

▲▼高雄公布「後疫情紓困10方案」。（圖／記者賴文萱翻攝）

財政局則提出市有土地減租紓困措施，市有非公用土地承租戶，營業用戶租金減收50%；設定地上權案，已作商業使用且營運中租金減收60%，財政局相關措施，可以致電 07-3368333 轉 2091。

▲▼高雄公布「後疫情紓困10方案」。（圖／記者賴文萱翻攝）

文化局亦提出1-6月租金減免方案，針對所轄演藝場館，演出取消者免收違約金並全額退費，演出延期於疫情趨緩後在原場館演出者，場地費減半計收，而進駐文化局場域營運之商家或團體，租金減收50%並得申請緩繳或分期。洽詢窗口為文化發展中心 07-2225136 轉 8818。

▲▼高雄公布「後疫情紓困10方案」。（圖／記者賴文萱翻攝）

弱勢學生餐食補助方面，教育局指出，今年國中小經濟弱勢學生在校享用免費營養午餐；國中小低收入戶學生假日及寒暑假，可持安心餐食數位票卡至4大超商兌餐。

▲▼高雄公布「後疫情紓困10方案」。（圖／記者賴文萱翻攝）

社會局說明弱勢家戶租金減免方案，銀髮家園、單親家園住戶分別減收租金50%，諮詢專線可撥打 07-3368333 分機 2441、3862；另加碼身障者房屋租金補貼，依一個月租金補貼金額一次性加碼補貼50%，諮詢專線 07-3368333 分機 3944。

ET快訊
包皮過長要割嗎？　醫點名3狀況要處理
快訊／大樂透連4槓！下期上看2.8億元　百萬大紅包開出19組
天生容易胖「星座Top3」　第一名幸福肥超明顯
台南翁欠18萬健保費　執行官「見一幕放下封條」
3房月租只要3500元！高雄28坪勞宅招租　申請資格曝光
玖壹壹春風「真的愛小S」親了！　吻完臉漲紅羞爆
快訊／寒流來襲　這地方飄雪了！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

有父母卻感受不到愛！「假性孤兒」10大惡夢　再努力仍被潑冷水

「口罩、快篩」囤太多就上網賣　食藥署：違法販售可罰100萬

快訊／寒流來襲！思源啞口飄雪了　民眾樂歪

i郵箱更好用了！多元支付再增2管道　「悠遊付、街口支付」都能掃

助市民度難關！高雄推「後疫情10大紓困措施」　補助、減免一次看

發票號碼「差一碼中頭獎」！她對獎完崩潰了：眼淚差點掉下來

大同應外系2生獲全額補助　赴日橫手市任宣傳大使

3房月租只要3500元！高雄28坪勞宅招租　申請資格曝光

新竹老闆「十指截肢」賣甜不辣討生活！4屁孩路過嗆：怎還沒餓死

「最美里長」陳紫渝秀辣腿揪父母拜年　眾人嗨喊：岳父岳母好

歲末殺豬公！見成堆千元大鈔　男結算總金額52萬：1年存1隻

大媽停車堅持移黃牌重機！　不聽民眾勸狂跳針：可以啦

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

柴神到！肉掌刮中5000元　媽曝獎金用途：幫牠結紮

林書豪加盟PLG鋼鐵人！　披7號戰袍：高雄我來了

俄羅斯藝術家「真假繪畫」　顏色、陰影完整還原實物

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

駕駛國道「放手吹笛子」　妹子驚呆錄下：太扯啦

吉娃娃被「體重4倍」橘貓重壓　剩頭露出好無奈...媽：還好嗎

探索世界文化遺產合掌村　展望台眺望茅草屋極美！

有父母卻感受不到愛！「假性孤兒」10大惡夢　再努力仍被潑冷水

「口罩、快篩」囤太多就上網賣　食藥署：違法販售可罰100萬

快訊／寒流來襲！思源啞口飄雪了　民眾樂歪

i郵箱更好用了！多元支付再增2管道　「悠遊付、街口支付」都能掃

助市民度難關！高雄推「後疫情10大紓困措施」　補助、減免一次看

發票號碼「差一碼中頭獎」！她對獎完崩潰了：眼淚差點掉下來

大同應外系2生獲全額補助　赴日橫手市任宣傳大使

3房月租只要3500元！高雄28坪勞宅招租　申請資格曝光

新竹老闆「十指截肢」賣甜不辣討生活！4屁孩路過嗆：怎還沒餓死

「最美里長」陳紫渝秀辣腿揪父母拜年　眾人嗨喊：岳父岳母好

海地多名員警遭黑幫殺害　警察闖機場向總理抗議

無業男想喝「台灣鹿茸酒」　連2天跑超市開瓶爽喝不付錢

有父母卻感受不到愛！「假性孤兒」10大惡夢　再努力仍被潑冷水

快訊／大樂透連4槓！下期上看2.8億元　百萬大紅包開出19組

路燈失明請打1999！　「這些事」皆會增加路燈維修難度

「口罩、快篩」囤太多就上網賣　食藥署：違法販售可罰100萬

台南75歲翁欠18萬健保費　執行官見一幕放下封條：弱勢不知怎求助

包皮過長要割嗎？醫點名3狀況要處理　反覆發炎「陰莖癌風險增」

小心肥肉上身！天生容易胖星座 Top3，巨蟹一看到美食就自暴自棄

從薯條妹到算命阿姨！阿翰「將霸凌傷疤轉化動力」走紅之路不簡單

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

生活熱門新聞

Netflix「2月上架1神劇」網全面嗨炸！

台東吃無菜單料理！1家6口收3600「只上3道菜」

初六送窮！財神在東北　4生肖、4星座財運旺

林書豪來台打球「PTT狂罵」他驚呆！原因曝

輔大陳若儀想復合！小姑怒打臉...1舉動卻被轟爆

午後大變！冷到沒完沒了　第4波寒流襲6℃凍3天

旗津海產5000元合菜「連4道菜都冷的」！他怒走人

男暈船「包6600」給心儀妹！隔4天討回　神展開傻爆眼

灌籃高手片段「路人大聲配音」她氣炸開罵

60歲糖尿病婦人血糖忽飆高　醫師揪出凶手竟是它

沒確診過簽到！醫見這人驚「超神勇」

吃網美冰店！她嫌男友停車慢「當街扭打」

12生肖財運大公開　2生肖財運超好：需克制慾望

體感溫度剩2度！寒流凍全台「22縣市低溫特報」　周末最冷下探6度

更多熱門

相關新聞

高雄「後疫情紓困10方案」一次看

高雄「後疫情紓困10方案」一次看

因應後疫情時代經濟衝擊的挑戰，高雄市政府今（3）日針對農漁、勞工、市場、弱勢族群等提出今年後疫情紓困10方案。市府強調，將主動減徵、直接辦理、無須申請，協助市民朋友度過難關，詳情可撥打1999或辦理局處洽詢。

缺錢想賣房！網求問最佳時機點　專家勸：現在不容易

缺錢想賣房！網求問最佳時機點　專家勸：現在不容易

黃偉哲推出41件台南限定紓困方案

黃偉哲推出41件台南限定紓困方案

紓困官網申請大塞車　鄭文燦允諾反映

紓困官網申請大塞車　鄭文燦允諾反映

紓困霧煞煞！茶花女嗆1萬不夠「快瘋掉」

紓困霧煞煞！茶花女嗆1萬不夠「快瘋掉」

關鍵字：

高雄紓困後疫情紓困紓困方案

讀者迴響

熱門新聞

普發6千元領取時間曝光　3方式一次看

Netflix「2月上架1神劇」網全面嗨炸！

台東吃無菜單料理！1家6口收3600「只上3道菜」

王彩樺19歲女兒出車禍！

觀月雛乃罹病暴肥15公斤近照曝光

初六送窮！財神在東北　4生肖、4星座財運旺

林書豪來台打球「PTT狂罵」他驚呆！原因曝

輔大陳若儀想復合！小姑怒打臉...1舉動卻被轟爆

國小正妹師陳屍臥室　父抱遺體哭斷腸

《玩很大》錄影驚爆意外！

午後大變！冷到沒完沒了　第4波寒流襲6℃凍3天

女模出賣日本嬤50年前美照　台日網友都戀愛了

旗津海產5000元合菜「連4道菜都冷的」！他怒走人

男暈船「包6600」給心儀妹！隔4天討回　神展開傻爆眼

女偶像「生日變忌日」猝逝！

更多

最夯影音

更多
歲末殺豬公！見成堆千元大鈔　男結算總金額52萬：1年存1隻

歲末殺豬公！見成堆千元大鈔　男結算總金額52萬：1年存1隻
大媽停車堅持移黃牌重機！　不聽民眾勸狂跳針：可以啦

大媽停車堅持移黃牌重機！　不聽民眾勸狂跳針：可以啦

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

柴神到！肉掌刮中5000元　媽曝獎金用途：幫牠結紮

柴神到！肉掌刮中5000元　媽曝獎金用途：幫牠結紮

林書豪加盟PLG鋼鐵人！　披7號戰袍：高雄我來了

林書豪加盟PLG鋼鐵人！　披7號戰袍：高雄我來了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面