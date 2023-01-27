助市民度難關！高雄推「後疫情10大紓困措施」　補助、減免一次看

▲高雄推出「後疫情紓困10方案」。（圖／記者許宥孺攝）

記者賴文萱／高雄報導

因應後疫情時代經濟衝擊的挑戰，高雄市政府針對農漁、勞工、市場、弱勢族群等，提出今年後疫情紓困10方案。市府強調，將主動減徵、直接辦理、無須申請，協助市民朋友度過難關，詳情可撥打1999或辦理局處洽詢。

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市長陳其邁表示，著眼於疫情衝擊以及遞延效應對商家、弱勢民眾的影響，另一方面整體國際經濟局勢，停滯性通膨造成物價增加，希望透過多項租金減免、規費減徵以及補貼等方式，以實際行動提供市民所需相關協助度過難關。

考量漁業產業受國際性疫情長期影響銷售，以及環境氣候影響產量，為持續輔助產業發展，海洋局表示，自今年1月至6月主動減徵、無需申請，承租市有財產（漁貨拍賣市場、漁民服務中心）租金減徵50%、漁港（遊艇、工作船舶之漁港管理費）減徵50%，以及漁船（漁業證照費及檢查費）免收。

農業局提出農產批發市場及營業所規費（包括使用費、租金及權利金）減徵，以主動減徵、直接辦理、無需申請為原則， 8個農產批發市場、蓮潭高雄物產管規費減半，農業局減徵相關資訊，可洽 07-7995678 轉 6178、6179 或 6180。

勞工局說明「安心即時上工」方案，為協助受疫情影響之勞工，參與由政府提供符合公共利益之計時工作，並核給工作津貼及防疫津貼，工作職缺數預估4,500個，每位勞工每月80小時，每人最長960小時，上工期間至今年6月30日止。

有關加碼勞工貸款利息補貼部分，補貼資格為申貸勞動部去年6月15日開辦之110年勞工紓困貸款，申貸時段設籍高雄市者；補貼期間為代貸款第2年（第13個月至第24個月貸款利息），凡符合資格者免提出申請手續，並由承貸銀行直接撥付補貼利息，補貼利率以年息1.845%核算，受益人數約89,000人。

此外，高雄市庇護工場承租市有房地租金減免至今年底（或疫情指揮中心裁撤止），減免期間均免繳納租金，讓庇護工場減少疫情衝擊，永續經營。市府挺市場、拚經濟，公、民有市場垃圾清運費免收以及公有零售市場租金減半延續至今年6月。

財政局則提出市有土地減租紓困措施，市有非公用土地承租戶，營業用戶租金減收50%；設定地上權案，已作商業使用且營運中租金減收60%，財政局相關措施，可以致電 07-3368333 轉 2091。

文化局亦提出1-6月租金減免方案，針對所轄演藝場館，演出取消者免收違約金並全額退費，演出延期於疫情趨緩後在原場館演出者，場地費減半計收，而進駐文化局場域營運之商家或團體，租金減收50%並得申請緩繳或分期。洽詢窗口為文化發展中心 07-2225136 轉 8818。

弱勢學生餐食補助方面，教育局指出，今年國中小經濟弱勢學生在校享用免費營養午餐；國中小低收入戶學生假日及寒暑假，可持安心餐食數位票卡至4大超商兌餐。

社會局說明弱勢家戶租金減免方案，銀髮家園、單親家園住戶分別減收租金50%，諮詢專線可撥打 07-3368333 分機 2441、3862；另加碼身障者房屋租金補貼，依一個月租金補貼金額一次性加碼補貼50%，諮詢專線 07-3368333 分機 3944。