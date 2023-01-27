　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

警察「痛風跛腳」休假中　卻踢了19場足球賽！活跳跳模樣全被拍下

▲▼警察,警車,臨檢,出勤。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲警察裝病騙到全薪休假3個月，結果被發現踢了19場足球賽。（示意圖，與本文無關／取自免費圖庫pexels）

記者張寧倢／綜合外電報導

英國萊斯特郡（Leicestershire）一名男警察因痛風請病假，以全薪休假3個月，他聲稱腳痛到無法在家工作，甚至在直屬上級面前一瘸一拐地走路，證明自己痛風非常嚴重。結果被揭穿這一切都是在演戲，病假期間做兼職房產租賃經理，還踢了19場五人制足球賽，生龍活虎的樣子全被錄影存證。

根據《鏡報》等英國媒體報導，一個不當行為調查小組發現，萊斯特郡安德比（Enderby）社區警察哥拉尼亞（Jay Gorania）在2021年10月12日第一次因痛風請病假，他聲稱自己腳痛嚴重，甚至沒辦法在家工作，在上級面前跛腳走路，用偽造的全科醫生診斷信換取全薪休假3個月，結果被發現他在休假期間一邊兼差，擔任租賃和出租物業投資組合的經理人。

更誇張的是，調查小組取得的幾段影片中，自稱罹患痛風的哥拉尼亞竟然下場踢五人制足球賽，被認識的人發現後錄了下來。經調查，他2021年10月至12月期間出賽19場，被判斷觸犯「極端欺騙罪」後目前已經辭職。

警方法律團隊成員戴夫林（Dave Ring）說，哥拉尼亞的行為是公然的不誠實，是一個極端的騙局，「這需要經過計畫和事先考慮。」在聽證會上被問到欺騙行為時，哥拉尼亞並未反駁，但他否認這屬於不當行為，會這樣做是為了「報復」，因為上級長官曾經因為種族而對他差別待遇，阻礙他的職涯發展。不過理由都被駁回，警方認為這些不滿並不代表他的行為正當。

ET快訊
獨／慾望太強害傳播妹受不了　他「出賤招」讓警察拳頭硬了
動物園大猩猩突「交疊激戰」狂抖60秒！遊客尬爆
新北恐怖三寶片！　6機車等紅燈全被撞噴
快訊／體感溫度剩2度！　全台22縣市低溫特報　
手頭150萬「買房、存股」二選一！　眾人推這項
普發現金6000最快2月底可領！　3方式輕鬆入手
台男刺半甲被日本澡堂轟走！　日人親揭原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

產線有台灣訂單排隊！　美軍援烏「M1A2艾布蘭坦克」時間表未定

警察「痛風跛腳」休假中　卻踢了19場足球賽！活跳跳模樣全被拍下

挺台法案「幕後推手竟是荷蘭人」　他在美國奔走遊說33年

動物園大猩猩突「交疊激戰」　屁股狂抖60秒完事！遊客尬爆狂笑

美FDA分析：一天打完「BNT次世代疫苗+流感疫苗」　恐增中風風險

學霸帥大叔金融家身亡！紐約「54樓酒吧」墜樓　死前絕望提離婚

學者：捷克總統大選後　可能退出「中國合作機制」

每天嗑生牛肉2年！他上廁所「肛門鑽出2公尺絛蟲」　蠕動畫面曝光

「9年前亡夫」跑去餐廳吃飯　謎團解開了！神秘男真實身分揭曉

心理學家揭「媽媽群組」真相！　新手媽壓力爆表：超危險

歲末殺豬公！見成堆千元大鈔　男結算總金額52萬：1年存1隻

大媽停車堅持移黃牌重機！　不聽民眾勸狂跳針：可以啦

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

林書豪加盟PLG鋼鐵人！　披7號戰袍：高雄我來了

柴神到！肉掌刮中5000元　媽曝獎金用途：幫牠結紮

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

俄羅斯藝術家「真假繪畫」　顏色、陰影完整還原實物

駕駛國道「放手吹笛子」　妹子驚呆錄下：太扯啦

吉娃娃被「體重4倍」橘貓重壓　剩頭露出好無奈...媽：還好嗎

以貓代兔！越南過貓年　寶寶2023出生都屬「貓」

產線有台灣訂單排隊！　美軍援烏「M1A2艾布蘭坦克」時間表未定

警察「痛風跛腳」休假中　卻踢了19場足球賽！活跳跳模樣全被拍下

挺台法案「幕後推手竟是荷蘭人」　他在美國奔走遊說33年

動物園大猩猩突「交疊激戰」　屁股狂抖60秒完事！遊客尬爆狂笑

美FDA分析：一天打完「BNT次世代疫苗+流感疫苗」　恐增中風風險

學霸帥大叔金融家身亡！紐約「54樓酒吧」墜樓　死前絕望提離婚

學者：捷克總統大選後　可能退出「中國合作機制」

每天嗑生牛肉2年！他上廁所「肛門鑽出2公尺絛蟲」　蠕動畫面曝光

「9年前亡夫」跑去餐廳吃飯　謎團解開了！神秘男真實身分揭曉

心理學家揭「媽媽群組」真相！　新手媽壓力爆表：超危險

玩到心收不回來？3招「收心撇步」分享　最後一天行程很重要！

貴賓狗初一阿嬤家「牌桌湊咖」電力滿滿　初五回家「整隻沒電」

新內閣布局暗藏玄機？　介文汲揭：蔡英文要讓「他」痛不欲生

批陳建仁接閣揆了無新意　國民黨：愧對當初817萬張選票

獨／慾望太強害傳播妹受不了　軟爛男「出賤招」讓警察拳頭硬了

台鋼雄鷹尋找投手戰力　邀請王梓安等3人測試　

產線有台灣訂單排隊！　美軍援烏「M1A2艾布蘭坦克」時間表未定

人妻過年超安靜！老公僅說1字讓她變「最黑媳婦」　婆婆氣到跳腳

學校沒教！設計師曝「5大風水禁忌」每個人都該懂　當心破財

LINE「這功能」讓妹子心寒喊敷衍！兩派戰翻了：總比已讀好

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

國際熱門新聞

女模出賣日本嬤50年前美照　台日網友都戀愛了

小行星掠過地球　距離異常接近

東亞「奪命寒流」恐成新常態

咖啡廳活春宮！男女「交纏激戰」沙發狂晃

「9年前亡夫」餐廳吃飯　謎團解開了

Google冷血裁員　20年工程師被「搧耳光」

學霸金融家身亡！從紐約「54樓酒吧」墜樓

光頭男性侵2人妻　收押「女子監獄」爽爽過

馬斯克：特斯拉競爭對手是中國公司

貨櫃傳求救聲！打開驚見10歲童「漂流3千公里」

59歲富豪睡遍AV女優終收山！婚後才知嫩妻真實身分

德點頭援烏豹2　俄軍隔天空襲11死

4歲弟落河失蹤　2天後鱷魚揹屍回家了

她孤獨死淪木乃伊　1句遺言太心酸

更多熱門

相關新聞

霧台賞櫻現人潮　里港警持續疏導+取締

霧台賞櫻現人潮　里港警持續疏導+取締

農曆春節連續假期已剩最後3天，由於霧台櫻花目前已開花約3成，預計有大批遊客上山賞櫻；里港警分局將持續加強轄內國道3號九如交流道、省道台3、22、24、27線、屏185線沿山公路及進出各觀光遊樂地區周邊道路易壅塞熱點，交通管制疏導及違停取締。

桃2偵查隊長聚餐黑道　遭記大過

桃2偵查隊長聚餐黑道　遭記大過

光頭男性侵2人妻　收押「女子監獄」爽爽過

光頭男性侵2人妻　收押「女子監獄」爽爽過

屏東風景區現人潮　屏東警長前線掌握交通狀況

屏東風景區現人潮　屏東警長前線掌握交通狀況

毒駕撞死警！嫌想道歉　高偉倫父親回應了

毒駕撞死警！嫌想道歉　高偉倫父親回應了

關鍵字：

警察痛風請病假全薪休假足球英國

讀者迴響

熱門新聞

普發6千元領取時間曝光　3方式一次看

Netflix「2月上架1神劇」網全面嗨炸！

王彩樺19歲女兒出車禍！

觀月雛乃罹病暴肥15公斤近照曝光

台東吃無菜單料理！1家6口收3600「只上3道菜」

初六送窮！財神在東北　4生肖、4星座財運旺

國小正妹師陳屍臥室　父抱遺體哭斷腸

《玩很大》錄影驚爆意外！

林書豪來台打球「PTT狂罵」他驚呆！原因曝

女模出賣日本嬤50年前美照　台日網友都戀愛了

旗津海產5000元合菜「連4道菜都冷的」！他怒走人

午後大變！冷到沒完沒了　第4波寒流襲6℃凍3天

灌籃高手片段「路人大聲配音」她氣炸開罵

蘆洲酒醉鑰匙殺人！男子滿頭血倒地亡

女偶像「生日變忌日」猝逝！

更多

最夯影音

更多
歲末殺豬公！見成堆千元大鈔　男結算總金額52萬：1年存1隻

歲末殺豬公！見成堆千元大鈔　男結算總金額52萬：1年存1隻
大媽停車堅持移黃牌重機！　不聽民眾勸狂跳針：可以啦

大媽停車堅持移黃牌重機！　不聽民眾勸狂跳針：可以啦

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

林書豪加盟PLG鋼鐵人！　披7號戰袍：高雄我來了

林書豪加盟PLG鋼鐵人！　披7號戰袍：高雄我來了

柴神到！肉掌刮中5000元　媽曝獎金用途：幫牠結紮

柴神到！肉掌刮中5000元　媽曝獎金用途：幫牠結紮

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面