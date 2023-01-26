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大陸 大陸焦點 特派現場

港籍貨輪沉沒8死9失蹤　船員魂斷長崎海域

記者任以芳／綜合報導

香港一艘貨船昨25日淩晨在長崎縣男女群島附近沉沒，船上載有22名大陸和緬甸船員。今（26日）大陸駐福岡領事館中午釋出最新消息，已搜尋到的13名船員中，5名無生命危險，其中4名為陸籍船員；有8名船員已確認死亡，9人下落不明，持續搜救中。

陸媒《澎湃新聞》今報導，大陸駐福岡總領事律桂軍今天12時30分，針對「香港籍貨輪在長崎附近海域沉沒事件」，與對陸國際電視台CGTN連線採訪。

律桂軍表示，「事故發生後，大陸駐日大使孔鉉佑和駐日本使館高度重視，立刻部署，大陸駐福岡總領館和駐長崎總領館密切配合，24小時開展工作，多次要求日本搜救部門全力搜救，絕不輕言放棄。」

他指出，截至26日中午，已搜尋到的13名船員中，5名無生命危險，其中4名為中國船員；8名船員已確認死亡，其中有6名為中國船員。「對於不幸遇難者，我們表示深切哀悼。」

▲▼ 香港註冊貨船JIN TIAN在日本長崎外海沉沒，日韓展開聯合救援行動。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 香港註冊貨船JIN TIAN在日本長崎外海沉沒，日韓展開聯合救援行動。（圖／達志影像／美聯社）

駐日本大使孔鉉佑委派的駐福岡總領館前方工作組於今上午探望4名獲救的陸籍船員，送上衣物食品，安排盡快回國。工作組同日方搜救部門進行會談，要求盡全力搜救其他9名下落不明的船員，並對遇難難者做好善後。

綜合陸媒消息，事發當時，日本第7管區海上保安廳本部描述24日23時15分左右，載有木材的涉事貨船金田號（JIN TIAN）在長崎縣男女島以西約110公里處航行，發出求救信號，當時船正在傾斜並且入水。

日本海上保安廳出動2艘巡邏艇和1架飛機，還請求自衛隊和韓國海上保安廳聯合救援，共有8艘船、2架飛機和1架直升機搜索貨船殘骸。

據悉，事發海域位於日本長崎縣與南韓濟州島之間，濟州島當天有數百航班因天候惡劣被迫取消。

▼大陸駐福岡總領事律桂軍今證實， 港籍貨輪沉沒，八死九失蹤 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

▲▼ 港籍貨輪沉沒，八死九失蹤 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

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