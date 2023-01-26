6旬父徘徊校園接不到愛女急報失蹤！警找到人…背後真相有洋蔥

▲台中警方找到「失蹤」的陳姓女子，背後真相令人鼻酸。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中警方去年底得知60多歲的雲林陳姓男子通報他女兒失蹤，尤其是失蹤欄竟寫著「很想女兒」，更令人心急，警方透過名字、車牌、車行軌跡紀錄，研判陳女應在台中市活動，所幸2個禮拜內便連絡到陳女，原來，陳父罹患嚴重失智，至今還停留在到小學接送女兒的印象，一接不到人就報警，這是第2次報失蹤，陳女難過的說，她常回家探望父親，但父親總是記不得她，她也不知如何是好。

過年期間正是全家人團聚的歡樂時光，但對於失蹤人口而言，卻是最難熬的日子，台中市警四分局春社派出所警員陳宏霖，有感於失蹤者家屬思念家人返家的心情，在瀏覽失蹤人口紀錄時，發現雲林縣土庫的陳姓男子通報他32歲的女兒失蹤，理由欄竟然寫著「很想女兒」，讓同為人父的陳員更能體會思女之心，立即展開尋人任務。

陳員從名字、車牌和路口監視器等有限線索中，慢慢拼湊出陳女活動的蛛絲馬跡，研判應在台中市居多，立刻縮小清查範圍，再透過監理單位查出連絡方式，終於找到住在沙鹿的陳女。

「失蹤」的陳女被員警找到，不但沒有開心，反而內心難過，因為她雖然在外工作，仍經常回老家探望父母親，但父親失智嚴重，不但忘了她曾回家過，還經常到就讀的學校徘徊等著接她放學，一看不到人就報警，記憶還停留在小學階段，她心生悲戚，難保不會有第3次，不知該怎麼辦？