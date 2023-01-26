　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

6旬父徘徊校園接不到愛女急報失蹤！警找到人…背後真相有洋蔥

▲台中警方找到「失蹤」的陳姓女子，結果背後真相令人鼻酸。（圖／警方提供）

▲台中警方找到「失蹤」的陳姓女子，背後真相令人鼻酸。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中警方去年底得知60多歲的雲林陳姓男子通報他女兒失蹤，尤其是失蹤欄竟寫著「很想女兒」，更令人心急，警方透過名字、車牌、車行軌跡紀錄，研判陳女應在台中市活動，所幸2個禮拜內便連絡到陳女，原來，陳父罹患嚴重失智，至今還停留在到小學接送女兒的印象，一接不到人就報警，這是第2次報失蹤，陳女難過的說，她常回家探望父親，但父親總是記不得她，她也不知如何是好。

過年期間正是全家人團聚的歡樂時光，但對於失蹤人口而言，卻是最難熬的日子，台中市警四分局春社派出所警員陳宏霖，有感於失蹤者家屬思念家人返家的心情，在瀏覽失蹤人口紀錄時，發現雲林縣土庫的陳姓男子通報他32歲的女兒失蹤，理由欄竟然寫著「很想女兒」，讓同為人父的陳員更能體會思女之心，立即展開尋人任務。

陳員從名字、車牌和路口監視器等有限線索中，慢慢拼湊出陳女活動的蛛絲馬跡，研判應在台中市居多，立刻縮小清查範圍，再透過監理單位查出連絡方式，終於找到住在沙鹿的陳女。

「失蹤」的陳女被員警找到，不但沒有開心，反而內心難過，因為她雖然在外工作，仍經常回老家探望父母親，但父親失智嚴重，不但忘了她曾回家過，還經常到就讀的學校徘徊等著接她放學，一看不到人就報警，記憶還停留在小學階段，她心生悲戚，難保不會有第3次，不知該怎麼辦？

ET快訊
鹿港老街驚見「C300卡住」　糗炸畫面曝
折手指會變粗？　醫折60年驚人結果曝
美女大生被2男「車上洩慾」丟包　她慘遭撞死
快訊／36歲女初四失蹤　今離奇陳屍自家風水池塘
快訊／林書豪正式加盟PLG　陳建州發聲了
台人放鳥飯店遭痛罵！　日本人逆風點「店家也有問題」
快訊／柯文哲副手條件曝光！「女性、中南部、企業或財經界」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄工人維修時「誤觸220伏特」身亡　雇主及工務經理下場曝光

男爬海諾南山…因高山症受困　空勤總隊出動黑鷹直升機救援

綠燈亮起機車原地不動　騎士被抓包酒駕！謊報哥哥名字更慘

36歲女初四失蹤…初五離奇陳屍自家風水池塘！撈上岸已屍僵

雲林糖廠鐵橋下火警　疑遙控飛機失控墜毀起火！延燒大片草叢

獨／重機界「林依晨」輕鬆駕馭390kg陸地航母　甜美追焦照曝

體感僅8°C！新竹關西服務站「低溫颳大風」　女冷到昏厥倒地

通霄釣客失足滑落堤岸　海巡發現即刻救援

6旬父徘徊校園接不到愛女急報失蹤！警找到人…背後真相有洋蔥

加油站女員工遭噁男襲胸！求償30萬卻慘輸…原因曝

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

過年玩「搧鈔票」遊戲　用力過猛一揮直接倒地

以貓代兔！越南過貓年　寶寶2023出生都屬「貓」

內閣人事出爐！鄭文燦任副閣揆　林右昌接內政部長、陳宗彥當發言人

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

南橫下雪宛如童話世界　遊客興奮嗨喊：很有層次！

阿公午休把「毛毯當枕頭」　萌娃怒抽掉：被被要用蓋的

財神到！7-11開出3張千萬發票　全聯開出200萬發票特獎

高雄工人維修時「誤觸220伏特」身亡　雇主及工務經理下場曝光

男爬海諾南山…因高山症受困　空勤總隊出動黑鷹直升機救援

綠燈亮起機車原地不動　騎士被抓包酒駕！謊報哥哥名字更慘

36歲女初四失蹤…初五離奇陳屍自家風水池塘！撈上岸已屍僵

雲林糖廠鐵橋下火警　疑遙控飛機失控墜毀起火！延燒大片草叢

獨／重機界「林依晨」輕鬆駕馭390kg陸地航母　甜美追焦照曝

體感僅8°C！新竹關西服務站「低溫颳大風」　女冷到昏厥倒地

通霄釣客失足滑落堤岸　海巡發現即刻救援

6旬父徘徊校園接不到愛女急報失蹤！警找到人…背後真相有洋蔥

加油站女員工遭噁男襲胸！求償30萬卻慘輸…原因曝

王大陸認愛1個月「飛大馬見家長」！　緊摟女神蠻腰溫柔燦笑

初二狠殺妻破案！男落網滿身血　原因曝光：為錢釀悲劇

快訊／今增21死！本土+18934　11例病故未接種3劑以上疫苗

半導體設備商科林研發將裁員7%　研發部門資本支出不受影響

教師也撐不住！通膨讓英國人難度日　受薪階級慘求助食物銀行

高雄工人維修時「誤觸220伏特」身亡　雇主及工務經理下場曝光

郎美囡／假如沒有打炒房草案　2023房市就能一飛沖天？

4年選3次　蔡培慧拚立委補選「不能放棄期待改變的南投人」

全台面積最大！新竹千年神木群步道景色絕美　壯觀畫面曝　

男爬海諾南山…因高山症受困　空勤總隊出動黑鷹直升機救援

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

社會熱門新聞

人妻不信夫外遇　弟怒帶姊捉姦

上兵嗆副班長「我讓你出不去營區」　下場慘了

女兒騎妹妹身上　爸嚇傻問出殘酷真相

快訊／新北五股嚴重車禍！2輕傷、2命危

丈夫確診隔天成冰冷遺體…護理妻「邊哭邊CPR」

失蹤少女遭友拉下海　他也加入結局GG

電鍍業偷排強酸害死人　破案關鍵人物是他

38名死囚釋憲「無法槍決」　大法官得做決定了

21歲男逆向闖五股高架匝道！2車對撞釀1死

找爆乳妹交易　開門見85kg女當場傻眼

29歲警遭毒駕撞死　生前陽光燦笑畫面曝

宜蘭市民宅深夜氣爆　4人送醫搶救

快訊／初五出遊注意　國3接國5「4車追撞」

快訊／台中大里住宅火警！2人送醫

更多熱門

相關新聞

台中男醉倒草叢險失溫　警送返家他回「3Q」

台中男醉倒草叢險失溫　警送返家他回「3Q」

因應霸王級寒流一波波來襲，全台急凍，台中市政府社會局16日至18日啟動低溫關懷，社工人員和民間團體一一到街友聚集處發送熱食和暖暖包，提醒了42人注意保暖，有4人接受安置；不過，卻有愛好杯中物男子醉倒在草叢，還好被民眾發現報警送回家，否則難保不會失溫發生憾事。

法務部催討文書係金ㄟ　退休老醫師以為遇詐騙

法務部催討文書係金ㄟ　退休老醫師以為遇詐騙

瘦小婦迷失街頭！警「公主抱」她回警所

瘦小婦迷失街頭！警「公主抱」她回警所

毒蟲車內怠速忘情拉K　美女警眼尖瞄到小瓶子

毒蟲車內怠速忘情拉K　美女警眼尖瞄到小瓶子

阿兵哥別中招　警上成功嶺宣導詐騙手法

阿兵哥別中招　警上成功嶺宣導詐騙手法

關鍵字：

失蹤女春社所失智父

讀者迴響

熱門新聞

砲友變男友　談戀愛超前衛4女星

4歲女童肚子驚現1公尺長白點　醫搖頭：一輩子毀了

不孕但公婆疼…她還在感動卻聽到超心寒對話

初二圍爐！餐桌出現超胖孫佔位置

她「9年前去世丈夫」突現身餐廳　16秒片引熱議

7-11開出張千萬發票！中獎名單快看

鷹眼受重傷「是為了救家人」！

三寶逆向衝南橫遭逼退　影片超舒壓

人妻不信夫外遇　弟怒帶姊捉姦

12生肖財運大公開　2生肖財運超好：需克制慾望

開春財神到！　3星座、3生肖發了

23歲女兒和媽男友見面　意外發現是她砲友

過年親戚送整箱玩具給兒子　母打開一看傻了

5個「洗頭壞習慣」難怪頭髮掉不停

初五迎財神！5大習俗禁忌一次看

更多

最夯影音

更多
一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才
過年玩「搧鈔票」遊戲　用力過猛一揮直接倒地

過年玩「搧鈔票」遊戲　用力過猛一揮直接倒地

以貓代兔！越南過貓年　寶寶2023出生都屬「貓」

以貓代兔！越南過貓年　寶寶2023出生都屬「貓」

內閣人事出爐！鄭文燦任副閣揆　林右昌接內政部長、陳宗彥當發言人

內閣人事出爐！鄭文燦任副閣揆　林右昌接內政部長、陳宗彥當發言人

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面