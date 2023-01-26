過年走春來北海岸！觀海賞櫻品海鮮　萬里蟹、貢寮鮑不能錯過饗宴

▲過年走春來北海岸，觀海賞櫻品海鮮。（圖／新北市政府漁業處提供）

記者鄭佩玟／台北報導

吃完家裡的團圓飯，就可以準備好好出遊度過這美好的春節連假，新北市漁業處特別推薦北海岸－東北角暢遊青春山海的旅遊路線，賞海賞櫻還可以品嚐在地新鮮海產，全家一起過年玩賞新北！

交通動線報你知，台2線觀海賞櫻都可以

台2線西起關渡，東迄宜蘭蘇澳，串聯新北淡水與東北角貢寮，沿途美景多不勝數，從平緩的沙岸開始，接到淡水河口灘塗地、三芝的石滬砂岸以及石門的礁石區，潮間帶生物多元可愛；過了基隆後，山脈與海岸線垂直相交，沿途處處怪石嶙峋，讓人不禁讚嘆臺灣北海岸與東北角的美麗及鬼斧神工；往山裡走，也可以找找八里觀音山、淡水三芝與陽明山山區有沒有早開的櫻花，漫步在櫻花雨裡。

萬里蟹、貢寮鮑，北海岸不能錯過的海鮮盛宴

萬里蟹一年四季皆有產出，春節走訪漁港，也可以品嚐到肉質肥美、新鮮捕撈的萬里蟹。另外，養殖在貢寮地區的九孔鮑及黑盤鮑統稱貢寮鮑，以純淨海水搭配天然海藻飼養，口感鮮甜Q彈，碳烤後一口吞下肚，濃濃滿足感立即浮上心頭。走訪一趟北海岸，享受萬里蟹、貢寮鮑在地好滋味。

龜吼漁夫市集攤商販售自家漁船萬里蟹的陳女士提供幾個挑選螃蟹的小撇步，首先，外觀不一定要挑選最大隻的，而是要親自掂掂秤重，感受殼下重量比較不同螃蟹之間的差異感，愈沉重的螃蟹代表飽肉率高，肉量就愈豐厚。此外，螃蟹脫殼時間不一，脫殼前後的螃蟹養分不足，影響肉質份量，應優先挑選腹甲、蟹腳堅硬的螃蟹。另外提醒，腹甲輕按即可，太用力壓按螃蟹腹部，會使螃蟹受傷，造成攤商損失。

新北市漁業處長張麗珍表示，新北市有28座中小型漁港散佈在八里以及台2線路途上，每個漁港都有在地的特色，例如富基漁市、龜吼漁夫市集是採購漁產品的好去處，還有可以欣賞落日美景的富基漁港及淡水漁人碼頭等，一日遊可能沒辦法一次玩透透，民眾可以以台2線為出發點，沿途深耕挖掘新北漁港特色，欣賞各地的風光，並品味當季新鮮的海產。

▲▼過年走春來北海岸，觀海賞櫻品海鮮。（圖／新北市政府漁業處提供）