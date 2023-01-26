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社會 社會焦點 保障人權

獨／貸款買「川崎忍者」超速撞死人　入獄前淚勸：別越級打怪

▲重機（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲黃姓男子貸款40萬購買人生第一部大型重機，因排不到駕訓班故未取得駕照，豈料上路後發生車禍造成對方死亡，被依過失致死判處有期徒刑8月，目前入監服刑。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃宥寧／綜合報導

「越級打怪」慘痛代價！從事水電業黃姓男子，以40萬貸款買大型重機Kawasaki Ninja ZX-6R，2020年騎愛車搭載鄭姓女友人，以近百公里時速在台1線452.8公里北上行駛，反應不及撞上違規變換車道的史姓女騎士，史女經送醫仍不治。法院審理後，依無照駕駛致人於死罪，判處8月有期徒刑。黃男入監前，以自身經驗苦勸車友一件事。

判決指出，黃男未領有重型機車駕照，在2020年12月24日上午9時15分，騎乘愛車搭載鄭姓女友人，沿速限每小時70公里的屏東縣枋山鄉台1線由南往北方向行駛，行經452.8公里北上快車道處，以近百公里時速，不慎撞上違規變換車道的46歲史姓女騎士，史女人車倒地受有雙側肋骨骨折併血氣胸，同日9時47分許不治死亡。

一審法官認黃男僅有普通重型機車駕駛執照，而未領有重型機車駕駛執照，依道路交通管理處罰條例第86條第1項規定加重其刑，但考量他符合自首要件，依法減刑；然而，史女駕駛機車未依規定跨越禁止變換車道線變換車道，未讓直行車先行為肇事主因，加上雙方未達賠償和解，仍依無駕駛執照駕車因過失致人於死罪，處有期徒刑8月。

黃男認一審判決量刑過重，提起上訴，2022年6月23日高等法院高雄分院駁回上訴，理由指出，黃男罪證明確，雖坦承犯行、無前科，史女違規行為是肇事主因，但因黃過失行為導致死亡結果，讓史女家人痛失家人，造成難以彌補遺憾，然因與史女家人間就賠償金額無共識而未能達成和解或調解，認原判決判處有期徒刑8月屬允當。

被判有期徒刑8月定讞的黃男在服刑前，將案發、訴訟過程分享給車友，他無奈說，2020年9月貸款40萬買了人生第一台大型重機，但因自己工作問題加上排不到駕訓班晚上課程，所以在拿到車後也一直都沒考照。豈料，數月後就發生重大交通事故，自己手斷掉，鄭姓女友人也傷的不輕，民事部分對方更要求600多萬加強制險200萬，目前仍在打官司。

黃男語重心長呼籲車友，一定要以他自身慘痛經歷引以為戒，他說，不管是無照駕駛還是越級駕駛，就法院而言，都是無照，並沒有越級一說，不要有僥倖的心態，覺得一定不會發生在自己身上，他坦承自己越級跟超速有很大問題，但就是因為自己卡到一個無照駕車致人於死，因此有50%刑責，導致被判8月有期徒刑，若有大型重機駕照或許就能被判低刑度或以易科罰金換自由。

黃男在服刑前向《東森新媒體ETtoday》說，真的很希望讓所有人知道千萬別「越級駕駛」或「無照駕駛」大型重型騎士一定要依法考取大型重機駕照，且遵守相關交通法規，這樣才能享受駕馭大型重機的快樂。

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