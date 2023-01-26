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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

ET專訪／「100分」角逐港湖立委　吳欣岱要當本土第二隻腳

台灣基進台北市黨部主委吳欣岱認為自己受到學者周偉航羞辱外貌。（圖／翻攝自Facebook／吳欣岱）

▲吳欣岱去年首度以醫師身分參選市議員。（合成圖／翻攝自Facebook／吳欣岱，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

2024立委選戰開打，台灣基進台北市黨部主委吳欣岱可望再披戰袍，參選台北市內湖、南港區立委，她在農曆年前接受《ETtoday新聞雲》專訪說，台灣基進要站在台灣大局思考該做什麼，現在花了很多心力準備投入立委選舉，但最後要不要選，絕對不是為了政黨延續而戰；她計畫，過年期間在市場發紅包、春聯的行程不可少，且要在今年2月底之前在內湖南港設立服務處。

台北市內湖、南港區現任立委是民進黨籍的高嘉瑜，政壇高度關注，同樣屬於「泛綠」本土陣營的吳欣岱是否可能轉戰立委，此外，包括國民黨市議員李彥秀、游淑慧、親民黨籍的台北市前副市長黃珊珊均被視為在地強棒，一舉一動均備受矚目。

▲▼吳欣岱。（圖／翻攝自Facebook／吳欣岱＠台灣基進）

吳欣岱受訪表示，她去年競選台北市議員期間，從不避諱自身的統獨立場和對國民黨的批判，一直講「台獨」還是有1萬多個人投給自己，表示這群人對其主張是不反感的，也盼努力讓統獨議題的討論成為政治焦點；至於參選立委的分數有多高？吳說，現在是100分啊，就是以要參選的準備去做的。

吳欣岱說，在去年地方選舉期間感到無力的是，本來台灣基進將自身定位為「台灣本土的第二隻腳」，在統獨光譜上，處於更極端、可以把民進黨推到中間的存在，但在選舉過程中，就算傾全黨之力也很難定調議題的走向，「我們可以甲級動員去燒五星旗，做一些很基進（激進）的行為，可是不見得會獲得大家的關注」。

另因見到去年九合一選舉期間，以短影音為形式的假訊息流竄，成為左右選情的原因之一，吳欣岱選後開始嘗試拍攝短影音，除了分享時事觀點，也經常以醫生的身份提供衛教資訊，她坦言，此舉不是從政治工作者的角度思考，而是因身為一名擔心台灣主體性的選民，加上接收到很多網友的憂慮，「該做就趕快做」。

吳欣岱說，光是從她自己的診間，就經常聽到民眾誤信假訊息的狀況，「那個被滲透、相信的程度其實會讓你有點害怕」。她說，台灣很多人對議題的理解是很淺碟的，不見得會去研究背後邏輯，有時跟著聽、跟著罵，最後好惡就慢慢形成了，「我會擔心這件事情」。

對於如何兼顧選舉與家庭生活，吳欣岱分享，由於先生住在高雄，常需台北、高雄兩地奔波，家中又有6歲、4歲的一雙子女，必須利用空閒時間，先把公務處理掉，例如在高鐵上處理公務、線上開會等；家事方面，該有的洗碗機、掃地機器人都要有，幸好公婆作為奧援，也把握機會與先生、孩子們互動，盡量有高品質的陪伴。

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