蔚來汽車李斌：2023年銷量有信心超越Lexus

▲上海蔚來汽車展示門市。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸新能源車廠「蔚來汽車」的創辦人李斌去年底表示，2023年，蔚來將提供更優秀的產品、技術和服務，為用戶帶來更好的智能電動車體驗。同時，李斌也訂下了蔚來2023年的目標，就是「銷量超越雷克薩斯（Lexus）」。

根據《汽車信息網》報導，蔚來汽車去年底發表了500kW超快充樁和第三代換電站，還展示了全新ES8和旗艦轎跑SUV EC7兩款新車。不過，兩款新車其實與先前的舊車款沒有太多不同，被許多人批評根本是「套娃」。

對此，李斌解釋，不能簡單將產品相似理解為「套娃」，蔚來的產品風格是越來越沉澱到最合適智能電動汽車的設計趨勢，是「符合我們自己定義的基因的」。

李斌還進一步舉例，他說，保時捷前後很像，寶馬（BMW）標誌性的設計都一樣，「大眾（福斯）一直都是套娃，也不影響它的銷量，所以他並不覺得這有什麼問題。我們的設計肯定是越來越忠實於自己，絕對不是簡單的套娃。」

李斌更為蔚來訂下了2023年的目標，他說，「我們全年銷量離寶馬（BMW）、奔馳（Benz）、奧迪（Audi）的油車銷量肯定還有距離，但超過雷克薩斯（Lexus）油車的品牌自己還是非常有信心的。」

數據顯示，Lexus今年1到11月累計銷量為168644輛，同比下滑16.45%；2021年全年銷量約為22.6萬輛。也就是說，蔚來對2023年汽車銷量目標在19萬至23萬輛之間充滿信心。

值得注意的是，蔚來今年11月的單月銷量為14153輛，已超過了Lexus 的12643輛。