測試車衝出大樓2試車員身亡！蔚來汽車：非車輛原因導致

▲測試車衝出大樓後墜地嚴重受損。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸新能源車企業「蔚來汽車」一輛測試車22日從總部3樓衝出並墜落在1樓，導致車內2名試車員重傷不治身亡。事後，蔚來汽車發出了聲明，強調這是一起意外事故，與車輛本身「沒有關係」。

根據陸媒報導，該起事故發生在22日傍晚5時22分，一輛蔚來測試車從高處墜落下來，車內2名試車員受到重傷，被送到醫院搶救後身亡。

蔚來汽車23日晚間發出聲明，稱2名試車員一名為公司同事、一名為合作夥伴的員工，「我們對這次意外非常痛心，對罹難的同事和合作夥伴員工表示深切哀悼。公司已經成立專門的小組，幫助家屬處理善後事宜。事故發生後，公司第一時間協同公安部門啟動了事故原因調查分析程序。根據對現場情況的分析可以初步確認，這是一起意外事故，與車輛本身沒有關係。」

但該則聲明很快就被刪除，蔚來汽車同日晚間又發出另一則聲明，並特別提到，「根據對現場情況的分析可以初步確認，這是一起（非車輛原因導致的）意外事故。」

蔚來汽車的兩則聲明引起了許多網友的不滿，認為事件才發生沒多久，就發聲明強調事故與車輛沒有關係，似乎是急著撇清關係，讓人感覺冷血、無情，觀感非常不好。

另外，也有人質疑測試車為何會停在高樓上的停車場，根據《極目新聞》報導，一名業內人士透露，測試車的停車點沒有特定的限制，停在公共停車場是很常見的，停在大城市的停車樓也不算罕見。

業內人士還說，近年來不少企業新建的研發大樓都有專門的跑道，供測試車在樓內進行一些操作及試驗，「測試車確有可能出現故障等意外情況，試車員測試時也因此面臨一定的危險。」