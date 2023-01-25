陸國產汽車2022銷量超50%　蔚來CEO預計陸車市5月逐步恢復

▲蔚來汽車。（圖／澎湃新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸國產車近年快速發展，蔚來汽車創始人兼CEO李斌日前就表示，明年全年的銷量離BMW、賓士、奧迪肯定還是有距離，這需要遵循規律，「但是我覺得，我們明年的銷量超過雷克薩斯（Lexus）油車的品牌，我自己還是非常有信心的。」

據《澎湃新聞》報導，李斌認為，2022年對於整個乘用車市場來說是標誌性的一年，大陸汽車品牌在本地乘用車市場裡面銷量超過50%，而蔚來是與趨勢站在一起的。

據李斌介紹，目前蔚來占40萬元（人民幣）以上純電車市場70%以上份額，而在江浙滬和不少准一線城市的高端乘用車市場，蔚來已經拿下一席之地，「『四分天下有其一』這個事情我們還是非常有信心的。」

據大陸乘聯會數據，大陸自主品牌乘用車2022年9月批發銷量市場份額首次超過半壁江山；從滲透率來看，11月新能源車零售滲透率已達到36.3%，按年提升15個百分點，其中自主品牌中的新能源車滲透率達56.5%。

李斌提到，2023年新能源汽車市場將在上半年面臨不小挑戰，一方面是國補退出提前釋放了消費潛力，另一方面則是供應鏈和消費者需求的信心仍然在從疫情的影響中逐漸恢復，「我們希望二季度、5月份能夠逐步恢復回來，這是我們初步的判斷。」

放眼未來，李斌表示，對於高端汽車品牌來說，要實現穩健的發展「100萬輛是個坎」，「我們肯定離100萬輛還有很大的距離，所以還需要一些時間才能真正邁過。」