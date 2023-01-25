登山脫隊探路卻失聯...她未帶禦寒衣恐失溫　阿里山警急搜救人

▲▼ 女子春節探尋消失部落 脫隊失聯迷途寒流險失溫 警消連夜即刻救援 。（圖／竹崎分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局竹崎分局阿里山派出所接獲報案，指白雪村南鞍營地登山步道，有一女子脫隊後，未帶手機及禦寒衣物、頭燈等登山裝備，於深山中迷失方向與其他隊友失聯，於是阿里山派出所員警及山地義警、阿里山消防分隊、林務局嘉義林管處等單位立即派員前往救援。

李姓女子1/24跟著隊友登山欲探尋失落的白雪部落，半途將裝備留下托隊友看管後先行探路卻不慎迷失方向並脫隊失聯，隨著夜幕低垂，女子除隨身衣物外並未攜帶其他保暖衣物禦寒及頭燈等照明探路，迷失在前往營地的路上。其他隊友到達營地後，發現先行出發之女子卻未依約抵達營地，且女子身上未攜帶手機無法得知正確位置。

隊友心急如焚，邀集營地熱心山友循原路回頭尋找卻苦無所獲，研判女子可能迷失於眾多山林支道裡之茫茫樹海中，尋人之舉已無異於大海撈針，遍尋不著後於是報案請求協助。

警消接獲通報有一女子(約55歲)於登山步道5公里段需要協助，於是結合竹崎分局阿里山派出所員警及山地義警、阿里山消防分隊、林務局嘉義林管處等單位組成搜救隊伍前往救援，因白雪部落步道屬高海拔地區，午後氣溫下降相當快速，恐有失溫生命危險，搜救隊伍連夜上山推進兒玉山、東水山、北霞山登山步道，半夜凌晨時在箭竹叢裡尋獲以箭竹堆避寒之李姓女子，搜救隊伍初步檢傷並提供飲食、登山裝備偕同被協尋女子撤離，總算於凌晨3時許將失聯女子帶出特富野登山口，隨即由消防隊進行緊急收容等天明後再與其他隊友會合下山。



竹崎分局表示，白雪村部落登山步道極富挑戰，且屬海拔2、3千公尺的地區，入夜後氣溫下降相當快速且時有野生動物出沒，若有任何意外，都會有較高的危險，建議登山遊客應裝備齊全切勿脫隊落單並隨時注意安全，身體若有不適，切勿勉強登山，以避免發生危險。