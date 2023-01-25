國道3起追撞最長回堵7公里！ 北返下午「9大地雷路段」曝

▲10時57分國3北向228公里發生2小客追撞事故占內車道。（圖／高公局提供）



記者嚴云岑／台北報導

初四邁入春節連假第六天，國道雙向均出現車流，其中國道5號多處「紅爆」，南港系統交流道出口、北向宜蘭到頭城路段時速不足40公里。高公局表示，截至上午11時，國道全線交通量為40.3百萬車公里，預估今日交通量為138百萬車公里，上午3起車禍分別造成3至7公里回堵。高公局另曝下午9大易壅塞路段，建議用路人改道或改時而行。

高公局指出，上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口至新竹、彰化系統至員林；北向鼎金系統至崗山、台中至台中系統；國3南向三鶯至高原、烏日至中興、田寮至田寮系統；國5南向南港系統至頭城；北向宜蘭至頭城，其餘路段均能維持行車順暢。

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▲09時47分國1北向346.3公里發生3小客車追撞事故占內車道。（圖／高公局提供）



今日09時47分國1北向346.3公里發生3小客車追撞事故占內車道，造成回堵7公里；10時43分國1南向368.3公里發生3小客車追撞事故占中線車道，造成回堵3公里；10時57分國3北向228公里發生2小客追撞事故占內車道，造成回堵5公里，以上事故均已排除，惟事故均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

▲▼ 國道12:56塞車的情況。（圖／翻攝高公局即時路況）

▲▼ 國道12:56塞車的情況。（圖／翻攝高公局即時路況）

高公局預判今日下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統等路段；其中西部國道北上車潮恐怕得塞到深夜到半夜3時才紓解；國5北上則將自上午9點塞到半夜3點，恐連續18小時都出現龜速。

高公局提醒民眾假期前作好車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障情形，以確保行車順暢及安全。另建議北向利用省道或台61快速公路，或延後至初七後再北返，以節省寶貴時間。開車務必養足精神，避免疲勞駕駛，注意車前狀況並保持行車安全距離。

▼1/25初四國道易塞時段及路段，有些路段可能塞到凌晨。（圖／高公局）※點圖放大



