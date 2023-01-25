警員「獻身」抓老鴇！越籍女幫他戴套　衛生紙精液成鐵證

▲高女以為警員是尋芳客，替他戴上保險套。（示意圖／取自Pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

桃園市亮亮養生館先前5度被查緝性交易案件，但越南籍老闆高女一直以員工私接撇清關係，直到去年一名警員偽裝成客人，由高女親自接待，還準備進行口交，才被當場逮捕。法官依圖利容留猥褻罪將高女判刑3月，得易科罰金9萬元。

根據判決書內容，高女在先前的案件中，都稱是員工私自接客、不知情，因此從未被判刑，但警員為了揪出這老鴇，在去年1月21日晚間9時許偽裝成男客人，進入店內消費。

高女接待警員到包廂後，詢問是否要全套2千元，接著拿出保險套替他戴上，這時警員以狀況不好推脫，同時趁隙打給埋伏在外的同仁，2名同仁進店後便向高女亮出證件。

警方發現店內有才剛按完的男客，雖然他和小姐都說是純按摩，但馬上被抓到垃圾桶上有沾滿精液的衛生紙，才承認他花了1500元進行半套性交易。

高女辯稱她對警員說「半套、全套」只是講講而已沒有做，還說店裡只有她自己，另一位小姐是來店裡玩的朋友，是客人一直指定要求朋友服務等。

該名男客則說，他當時是騎車經過亮亮養生館，高女招攬他進門說有新來的小姐，他也就同意且沒有指定，完事就看到警方上門。

法官認為，就算先前案件高女真的不知情，但也表示她店內情況猖狂且未積極改善，依據證人和小姐的證詞，再加上高女在店內隨時備有保險套，認定其有容留、媒介店內小姐與男客半套性服務的犯意，依圖利容留猥褻罪將她判刑3月，得易科罰金9萬元。