獨／豪宅屋主消失險結案　他下令重啟調查！找到關鍵「血方塊」

▲監視器曾拍到楊姓弟弟攜紙箱、袋子離開豪宅的畫面。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者張君豪、劉昌松、邱中岳／台北報導

台北市信義區松德路一棟大樓2021年6月18日發生一樁離奇失蹤案，屋主楊男（57歲）去年6月18日中午手提便當搭電梯返家後，就此消失人間蒸發，監視器畫面留下他生前最後身影，關心楊男安危的親姊家人們緊急向警方報案，懷疑失蹤被害人可能遭意圖爭財產的弟弟分屍殺害。

承辦信義警方曾經對懷疑楊男遭殺害的豪宅進行鑑識，但並無重大突破，家屬在今年透過管道陳情找上台北市警局長楊源明，楊與家屬闢室懇談後，發現楊男失蹤案疑點甚多，指示台北市刑大與轄區信義警分局重啟調查該起特殊案件。

▲台北市爆發疑似親兄弟殺人案疑雲，被害人與家人相處和睦，家人在他失蹤後四處陳情。（圖／記者張君豪翻攝）



據瞭解，當時參與鑑識人員，曾地毯式針對楊男最後存在位置，自家豪宅可能遭殺害分屍處包含廚房、浴室、陽台進行血跡反應測試，初步噴灑血跡反應試劑均未有反應，排水管進行初步搜刮也未發現屍塊、人體組織，鑑識採證僅在洗手台發現數滴被害人小面積的血液反應，且呈現滴狀，但根據犯罪鑑識經驗，這些血跡可能是被害人刷牙或者擤鼻涕造成，起初的鑑識結果，無法證實失蹤楊男在屋內遭殺害分屍說法。

▲台北市爆發疑似親兄弟殺人案疑雲，監視器拍下被害人進入住處最後身影（圖／記者張君豪翻攝）

後來在北市警局長下令重啟調查後，台北市刑大鑑識中心派員多次返回現場採證，案件終於出現重大突破，鑑識人員在豪宅浴室地板、浴缸、洗手槽排水管均進行血跡測試，結果呈現微量但大面積的血跡反應，但經鑑識人員採樣送驗後，無法分離出有效的DNA樣本，專案小組懷疑兇嫌殺人後以特定清潔劑反覆清洗現場，造成血液核酸有效成分遭破壞，導致雖有血跡反應、但無法確認這些血跡的為何人所有。

但冥冥中似有安排，鑑識人員後來擴大鑑識取證範圍，把客廳及所有房間均進行血跡樣本重建，加上釐清兇嫌似乎對檢警採證技術所知甚詳，刻意使用特定清潔劑抹除血跡妨礙鑑識採證。警方今年6月間擴大血跡採證時，甚至派遣工班卸除部分地板，連地磚下方也不放過。

案情因此急轉直下，楊男失蹤案轉變為重大分屍命案的關鍵，是在鑑識人員在失蹤屋主客廳120X120公分面積的大理石磁磚接縫處採到另外一組血跡樣本，雖然該塊大理石磚表面並無血跡反應，但磁磚4條接縫處卻讓鑑識人員順利採得血跡樣本，且送鑑後與失蹤楊男的DNA吻合；該塊詭異巨大的「血方塊」也為專案小組注入一劑強心劑。

從鑑識證據上，面積如此大的漫流血液滲入地磚縫隙，幾無自己受傷、疾病出血的可能性，檢警據此確認楊男遭殺害分屍，儘管涉案人楊男親弟費盡苦心用特殊清潔劑抹除現場殺人的血痕，但冥冥中這塊血方塊痕，成了楊男弟弟遭拘提與聲押的關鍵證據。

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