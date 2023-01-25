年假快樂耍廢當宅宅！日本動漫經典推薦好看到狂點下一集

▲長長的過年假期超適合懶在床上追日本動漫。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

日本動漫魅力席捲全球，在日本當地的電影排行，動漫電影版更是時常打敗好萊塢大片登上第一名，像是去年《電影版輝夜姬想讓人告白～天才們的戀愛頭腦戰～》在日本本土上映後，累積票房突破20億，該片在台上映兩週後票房亦突破1千萬，到底日本動漫有什麼魔力呢？還不懂二次元紙片人魅力的人照過來，本篇綜合日本、PTT和Dcard網友意見，再加上記者和親友私心推薦，精選出適合新手入坑的動漫，過年長長連假正好可以追起來，感受一下宅宅的愛與精神，也許還能從中得到新的生活靈感與心得。

經典必追

日本動漫有太多經典，但這三部只要是看過的人沒有不推的，那就是《獵人》、《鋼之鍊金術師》和《進擊的巨人》，宏大世界觀設定、性格鮮明角色，透過精彩緊湊情節和台詞對話，既現實又富含哲理，好看到讓網友喊出「不追此生白活了」！

▲圖為手遊《怪物彈珠》推出與《獵人》合作的活動宣傳。（圖／XFLAG提供）

校園愛情

甜甜的校園戀愛誰不喜歡看？以下《龍與虎》、《輝夜姬想讓人告白～天才們的戀愛頭腦戰～》、《鄰座的怪同學》、《崛與宮村》和《戀上換裝娃娃》，細膩描繪出學生時代那份純粹執著的感情，讓人想起屬於自己的酸甜回憶，保證會邊看邊癡癡地笑出來，純愛戰士們絕對必收。

▲《輝夜姬想讓人告白～天才們的戀愛頭腦戰～》除了動漫之外，還有拍成真人電影版，由橋本環奈（左）和平野紫耀（右）主演。（圖／車庫娛樂提供）

舒壓搞笑

平常上課、工作太忙又太煩，過年放假腦袋必須徹底放鬆、笑一下，《齊木楠雄的災難》、《遊戲三人娘》和《搖曳露營》就很適合拿來下飯，能見識到各種奇葩發生的荒唐、瘋狂事件，充滿詼諧惡趣味，還有漫無目的輕鬆愉快的人物互動，讓人暫時逃離現實的壓力。

療癒放鬆

哪個人的生命沒有挫折痛苦，不論是想要紓發苦悶難受，還是獲得被認同的共鳴，都很歡迎看看《夏目友人帳》、《紫羅蘭永恆花園》、《衛宮家的餐桌風景》跟《妖精森林的小不點》，把自己代入角色中，一起被溫暖和愛意救贖，讓經歷磨難的心中酸楚通通化作淚水釋放吧！

▲《夏目友人帳》先前曾推出電影劇場版。（圖／鏡週刊提供）

熱血王道

有時候會懷念單純朝著目標努力狂奔的心情嗎？不要庸庸碌碌地生活著，就看《航海王》、《死神》、《火影忍者》、《咒術迴戰》和《我的英雄學院》，跟著主角們刻苦鍛鍊、打敗強悍對手，在奇幻冒險的路上成長並且收穫友情和勝利，品嚐最終達成夢想的甜美果實。

▲《我的英雄學院》劇情講述超能力英雄的養成，非常熱血勵志。（圖／翻攝自Disney+）



懸疑奇幻

就喜歡燒腦劇情，跟著線索一步步推理解開謎底的人，絕對不能錯過《約定的夢幻島》、《奇巧計程車》、《只有我不存在的城市》、《影宅》跟《冰菓》，有鬼魅、有命案，也有親情和愛情，當然更多的是自我成長，都在層層嚴密邏輯情節中展現。

▲圖為《約定的夢幻島》。（圖／鏡週刊提供）

運動主題

農曆年前上映的日本電影《THE FIRST SLAM DUNK》掀起一波「灌籃高手」回憶殺，熱血比賽讓人整個心都沸騰起來，喜歡運動兢技類的人必看《排球少年!!》、《網球王子》、《鑽石王牌》和《強風吹拂》，奮力拼搏不放棄的鬥志給人滿滿勇氣。

▲圖為熱血動畫《排球少年!!》。（圖／翻攝自Disney+）

硬派打鬥

日常生活中大部分的人都過得平平淡淡，但心中可能埋藏了一些信念種子，一旦被觸發就會挺身而出，如果你心中也有過這種火花，不妨看看《JoJo的奇妙冒險》、《黃金神威》和《血界戰線》這三部動畫，大量戰鬥環節中包裹著的是每個人各自不同但一樣堅定不移的精神。

▲圖為《JoJo的奇妙冒險》。（圖／翻攝自Disney+）

恐怖血腥

過年好無聊想來點重口味？《Another》、《屍體派對》看起來就對了！面對死亡的恐懼以及必須找尋的真相，那汩汩流動的鮮血就是一波波關於人性的考驗，製作精良的動畫畫面搭配音效，讓人充分感受到心臟瞬間緊縮跟寒毛直立的刺激感。

▲重口味又驚悚的《屍體派對》也有被翻拍成真人電影。

同場加映

日本動畫題材多元，有些作品相當獨特，像是《四月是你的謊言》和《來自深淵》，就是乍看屬於輕鬆小品，但沒想到愈看就愈有種「咦？好像不太對勁」的感覺，想體驗這種反差感的人，務必趁年假看起來，不過醜話說在前頭，可能看了會吃不下飯，後勁很強。

▲《來自深淵》畫風可愛畫風與沉重情節有超大反差。（圖／Disney+提供）

