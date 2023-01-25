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買1袋「新竹冷門美食」上車！太涮嘴驚呆他：沒過竹北就吃完

▲▼新竹市長林智堅釋出城市外交秘密武器「水潤餅」的製程療癒影片。（圖／新竹市政府提供）

▲「水潤餅」是新竹才有的隱藏版美食。（圖／新竹市政府提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

全台各縣市幾乎都有特殊食物，有的被視為冷門的隱藏版美食。就有網友在PTT的Gossiping板上表示，他無意間看到有一種叫做「水潤餅」的點心，結果一查發現，全台灣只有新竹才有賣，瞬間激發好奇心，「這個水潤餅是不是很厲害？」不禁問卦「新竹的水潤餅很厲害嗎？？」引發熱論。

貼文一出，就有人大推，「上次城隍廟買了一袋往北上開，還沒過竹北就吃完了」、「第一次吃到時蠻驚艷的」、「嫩嫩的，口感超驚奇」、「剛出爐的熱的好吃」、「我小時候可以一次吃掉一袋水潤餅……不誇張」、「有肉桂清香，下午配茶蠻適合」、「不會很甜，單純的麵食香氣，蠻涮嘴的」、「小時候拜拜都可以吃好幾包。」

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▲▼新竹市長林智堅釋出城市外交秘密武器「水潤餅」的製程療癒影片。（圖／新竹市政府提供）

▲有網友推水潤餅夾餡料，或抹花生醬會很好吃。（圖／新竹市政府提供）

不過，也有網友表示，「因為有肉桂味，所以評價很兩極，喜歡的人會很愛，不喜歡的人就是會討厭」、「直接吃很噁心，要配花生醬」、「夾其他東西吃不錯，單吃容易膩」、「我喜歡肉桂味，但水潤餅我覺得非常普通」、「就肉桂味加麵粉香，看你喜不喜歡那種麵粉在嘴裡散發的甜味」、「怎麼看起來是東北大餅= =？」

據悉，水潤餅由麵粉、水、糖、鹽，及少許天然香料製成。首先，師傅會將水、麵粉等食材放進攪拌機，當圓滾滾帶有Q勁的麵團出現後，師傅會進行分塊、裹上滿滿白色麵粉，並測量重量，接著壓平、放在特製的鐵板上乾烙。待正反面煎熟後，香噴噴的水潤餅即出爐。

新竹市府表示，水潤餅吃起來口感Q彈軟嫩、水分較多，閩南語發音「水軟水軟」，所以被稱作「水潤餅」，雖然因為人力成本提升、利潤降低，新竹市僅剩德龍商行還在賣，卻也意外成為在地特色糕點，也是許多新竹人從小吃到大的「古早味零嘴」。

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