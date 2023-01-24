正妹住旅館驚見「牆上黏Nu Bra」！床單黑黃噁炸眾人：剛經歷激戰

網搜小組／閔文昱報導

期待已久的10天春節連假終於到來，不少人都安排出遊行程。不過，一名正妹女網友指出，她近日入住高雄某家汽車旅館，進房後卻發現床單上有不明黑黃污漬，牆上甚至還黏著疑似是上名房客留下的罩杯（Nu Bra，隱形內衣），讓她頓時看傻。誇張一幕掀起熱議。

一名正妹在臉書「爆料公社」發文表示，他們24日入住高雄一間汽車旅館，然而一進門就發現牆上黏著罩杯，床單上還有不明黑黃污漬，懷疑是根本沒洗，於是當下立刻向業者要求換房間，但對方卻稱沒有房間可以換，直到他們打算直接退房時，業者才改口答應讓他們換房。

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▲一名女網友入住高雄某家汽車旅館，卻發現房間牆上黏罩杯、床單有污漬。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

原PO指控，當他們換到另一間房間後，卻發現屋內菸味相當重，且起碼有6到10隻蚊子，因此再次向服務人員反應，不料卻得到「因為是景觀住宿無法避免蚊子，只能提供電蚊拍」的說法，讓她聽了不禁痛批，「景觀住宿一點也沒有景觀的感覺⋯說真的來住宿就是要放鬆休息，不是要打蚊子，根本不用睡覺打蚊子就飽了吧？過年期間，來這邊搞得驚嚇又疲勞感受極差！」

貼文一出，馬上引發不少網友關注，紛紛留言「台灣住宿貴，政府又給一堆補助，難怪這種品質的都能活很好」、「剛剛應該有一番激戰」、「有錢就不要住汽車旅館，那是打砲用的」、「說髒就算了，還留隱形胸罩，這一看就知道房務沒打掃啊～這樣還把房給你們」、「是打砲戀館」、「罩罩的主人一定經歷過很激烈的事」。