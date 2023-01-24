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網紅渣夫誘制服妹拍口愛片：射臉上妝會糊！　翻臉轟廉價妓女慘了

▲制服妹,正妹（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲楊男要求小方穿cos服拍攝性愛畫面。（示意圖，與本文無關／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者崔子柔／綜合報導

已婚楊姓Youtuber在2020年間交了一名17歲的女友小方（化名），期間要求小方穿cosplay服裝拍攝性愛過程，後來2人鬧翻，楊男PO出小方照片轟她「廉價妓女」，小方媽知情後提告，楊男依引誘少年製造性交行為電子訊號罪被判3年6月，另依對少年公然侮辱罪判拘役70天，得易科罰金7萬元。

楊男在IG自稱是「導演、拍攝、剪輯、Youtuber」，他的Youtube頻道有4千多人訂閱，常分享和老婆的生活，2人已交往12年，結婚2年。

根據判決書內容，楊男2020年8月透過臉書傳訊息給小方，邀約「一起拍大尺碼」，小方當時婉拒說帶cosplay服出門很麻煩，楊男則不放棄，說「也沒有什麼比較騷比較適合拍打炮的照片的C服」，並追問「這樣還要化妝，可是射在臉上的話會糊掉」。

小方再度以「畫cos妝很麻煩」為由推辭，但楊男說「紀念嘛，而且之後也很難在家裡打炮哈」，小方則想到2人在交往中，又怕楊男生氣，所以答應在楊男租屋處，自行拿手機拍攝替楊男口交的畫面。

沒想到2人不久後鬧翻，楊男就把LINE對話發布在臉書上，罵小方「原來妳的衣服是給人脫的」、「給妳三千，妳就給人幹，妳這妓女當得真連假（打錯字，是要指「廉價」）」，還附上小方的大頭照等，被小方媽看到後提告。

楊男到案後辯稱，口交影片是小方自願拍的，先前都有討論，也沒有用金錢或利益誘導，PO出對話截圖的目的，是為了澄清自己不像小方所說始亂終棄之人，而且相片都有打碼。

法官認為，雖然是小方拿著手機拍下性愛過程，但對話中可見，是經過楊男引導才發生，因此依引誘少年製造性交行為電子訊號罪判刑3年6月、對少年公然侮辱罪判拘役70天，得易科罰金7萬元，全案定讞。

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