好市多1kg金條1周暴漲2萬元　4年翻65萬讓千人搥心肝

▲好市多金條售價曝光。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）



記者崔子柔／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）常會販售金條、金項鍊等商品，瑞士原裝進口的「PAMP 999.9 壹公斤黃金條塊」在農曆新年後重新上架，售價來到188萬6179元，有網友指出，比1周前的價格上漲近2萬元。

有網友昨（23）日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」PO出資訊，PAMP 1公斤的金條價格在23日更新為188萬6179元，吸引超過1千名網友按讚，並引起熱烈討論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼好市多金條價格。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

有人貼出在1/15拍下的同款金條售價，當時價格為186萬6999元，等於隔了1周就漲2萬元。還有人PO出2018年底的價格是122萬9999元，等於過了4年多價差來到65萬6180元。

▲▼網友貼出歷年價格。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

該則貼文讓眾多網友對黃金產生興趣，不過仍有不少人提醒，「現在金價高別買」、「新年金價較貴，中國大媽、印度，很愛買黃金」、「新年是逢高賣出的好時機」、「金價現在還在漲，買了就當盤子」。