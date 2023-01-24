　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好市多1kg金條1周暴漲2萬元　4年翻65萬讓千人搥心肝

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

▲好市多金條售價曝光。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

記者崔子柔／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）常會販售金條、金項鍊等商品，瑞士原裝進口的「PAMP 999.9 壹公斤黃金條塊」在農曆新年後重新上架，售價來到188萬6179元，有網友指出，比1周前的價格上漲近2萬元。

有網友昨（23）日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」PO出資訊，PAMP 1公斤的金條價格在23日更新為188萬6179元，吸引超過1千名網友按讚，並引起熱烈討論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

▲▼好市多金條價格。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

有人貼出在1/15拍下的同款金條售價，當時價格為186萬6999元，等於隔了1周就漲2萬元。還有人PO出2018年底的價格是122萬9999元，等於過了4年多價差來到65萬6180元。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

▲▼網友貼出歷年價格。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

該則貼文讓眾多網友對黃金產生興趣，不過仍有不少人提醒，「現在金價高別買」、「新年金價較貴，中國大媽、印度，很愛買黃金」、「新年是逢高賣出的好時機」、「金價現在還在漲，買了就當盤子」。

ET快訊
快訊／「初三睡到飽」跌到8.6℃　民眾驚：像颱風
初三來逛夜市！臭豆腐老闆娘「太兇」　千人敲碗跪求找到本尊
6台人飛日點3碗拉麵「輪流吃」　店員制止被留1星負評：死腦筋
小甜甜首改口「前夫」　凌晨3點反擊！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

好玩又好逛！全國老舊眷村文化保存區　八卦山中興莊開放

快訊／「初三睡到飽」跌到8.6℃　民眾驚：像颱風

大年初三「赤狗日」最凶！ 「不宜啪啪啪」6禁忌曝...做1事可招財

台灣直播主「讚數x15」送女友紅包　讚破12萬！她爽收百萬紅包嫁了

過年親戚送整箱玩具給兒子　母滿心歡喜打開一看愣住：全扔了吧…

春節赴韓旅遊注意！　豬血腸、飯捲等小吃不得攜入境

數錢數到手軟！3星座「過年財運大爆發」　巨蟹爽領旺到年末

今晨9℃！吹11級強風越晚越冷　2波寒流接力探3度

快訊／初三天還沒亮　國3僅這處「紅爆」原因曝

好市多1kg金條1周暴漲2萬元　4年翻65萬讓千人搥心肝

妹子學街舞「跳出新境界」　友笑翻：花300元學打氣？

遭毒蟲追撞29歲警殉職　父母趕醫院痛哭認兒屍

統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

日溫泉旅館控台旅客放鳥　損失24萬日幣當事人願賠

聽力超好！超速聽見喀嚓聲　「兔耳男」怒砸爛測速照相機

毒蟲撞死下班警...母獨養孫　哽咽喊「拍謝」：我不知怎辦

狗狗坐高牆外...消防員秒救援　牠瞄一眼鬧脾氣：偶不想回家

日旅館遭台灣旅客放鳥　痛訴：損失超過1員工月薪

14歲無照少女沒戴安全帽　撞酒駕叔公頭部重創亡

好玩又好逛！全國老舊眷村文化保存區　八卦山中興莊開放

快訊／「初三睡到飽」跌到8.6℃　民眾驚：像颱風

大年初三「赤狗日」最凶！ 「不宜啪啪啪」6禁忌曝...做1事可招財

台灣直播主「讚數x15」送女友紅包　讚破12萬！她爽收百萬紅包嫁了

過年親戚送整箱玩具給兒子　母滿心歡喜打開一看愣住：全扔了吧…

春節赴韓旅遊注意！　豬血腸、飯捲等小吃不得攜入境

數錢數到手軟！3星座「過年財運大爆發」　巨蟹爽領旺到年末

今晨9℃！吹11級強風越晚越冷　2波寒流接力探3度

快訊／初三天還沒亮　國3僅這處「紅爆」原因曝

好市多1kg金條1周暴漲2萬元　4年翻65萬讓千人搥心肝

5年中古車「親戚40萬就賣」他心動問能接嗎？網分析勸退：別買

經典賽回顧／陽岱鋼飛撲一壘又開轟奪MVP　登大聯盟官網

經典賽回顧／王建民2013年完美表現　重返老東家洋基

好玩又好逛！全國老舊眷村文化保存區　八卦山中興莊開放

帶你看懂日本拉麵的究極歷程　加碼台北3間必吃推薦，清爽口感一秒勾魂

初三清晨透天厝火警！　房間全燒毀1人受困

重案回顧／冰箱藏老母！新北男喊「我沒錢安葬」：沒家人願意幫

快訊／「初三睡到飽」跌到8.6℃　民眾驚：像颱風

國發會雙語資源學習網春節不打烊　在家也能免費學英文

過年吃太多！小模示範　居家3動作消除腰腹肉

女警太正！詐騙車手乖乖認罪　被逮捕不忘誇：好漂亮的警察

生活熱門新聞

初三大凶之日！「7禁忌」碰不得

小霸王寒流凍3天剩4°C　台北恐飄雪

快訊／初三天還沒亮　國3僅這處「紅爆」原因曝

妹子喊下面癢癢…傳出噗滋聲！她見這幕狂嘔

年後宣布室內脫口罩！指揮中心規劃曝

初四迎財神！「5習俗+5禁忌」曝

和哥哥同住不穿內衣「激凸超明顯」！男友1句引戰

口罩兇妹合照鋼鐵人萬人朝聖　IG帳號曝光

威力彩頭獎上看2.6億！「3生肖」偏財運旺到爆

按iPhone「內建1功能」抓到男友偷吃！妹子怒分手

台旅客團點3碗麵輪流吃　被制止留1星負評

他想買刮刮樂求選號秘訣！神人曝「頭獎規律」

新手人夫拜飯春　除夕慘被全家笑

梅山公園塞爆了「開5分鐘→1小時」！　

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

初三大凶之日！「7禁忌」碰不得

快來拿錢！3萬名勞退舊制雇主有錢忘了領　平均每人可領30萬元

小霸王寒流凍3天剩4°C　台北恐飄雪

快訊／初三天還沒亮　國3僅這處「紅爆」原因曝

妹子喊下面癢癢…傳出噗滋聲！她見這幕狂嘔

即／大樂透3注中　每人分得3333萬

風箏節釀6死！3歲女童慘遭「恐怖割喉」身亡

年後宣布室內脫口罩！指揮中心規劃曝

柯震東病床照曝光！露半邊臉：一點一點進步

夜市臭豆腐老闆娘太兇　本尊曝光了

快訊／1億大樂透獎落「3縣市」！　業者驚呼：今日看到客人肩膀掛著鳥

初四迎財神！「5習俗+5禁忌」曝

樓上逼拆外牆冷氣機　他反告「一起拆」

初二買伴手禮撞人！男騎士亡、妻重傷

和哥哥同住不穿內衣「激凸超明顯」！男友1句引戰

更多

最夯影音

更多
妹子學街舞「跳出新境界」　友笑翻：花300元學打氣？

妹子學街舞「跳出新境界」　友笑翻：花300元學打氣？
遭毒蟲追撞29歲警殉職　父母趕醫院痛哭認兒屍

遭毒蟲追撞29歲警殉職　父母趕醫院痛哭認兒屍

統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

日溫泉旅館控台旅客放鳥　損失24萬日幣當事人願賠

日溫泉旅館控台旅客放鳥　損失24萬日幣當事人願賠

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面