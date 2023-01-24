春節罕見天象「五星同框」　金兔年初二到十五肉眼可見

▲五星同框十分少見。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者任以芳／綜合報導

喜歡觀星的民眾不能錯過，金兔年春節限定的「五星同框」。從農曆正月初二到十五期間，每天黃昏往西南天空看，會出現木星、金星、土星、火星和月亮「同框」的「五星並見」天象，十分少見。

大陸中科院紫金山天文台科普主管王科超表示，「五星並見」，通俗講是五個天體「同框」出現在太陽一側，人們能用肉眼同時觀測到的天文現象。

他說，「這種天象出現時，公眾可以依據方位識別各個天體，了解它們的運行規律，既有趣味性，又增長天文知識。」

綜合陸媒報導，「五星並見」的位置順序，四顆行星從西向東依次是土星、金星、木星、火星，月亮的位置則變化較大。比如農曆正月初二，月亮位於金星、土星的下方，三者組成一個三角形；初三和初四，月亮運行至金星和木星之間；正月初五時，月亮在木星和火星之間，離木星更近。

▲ 2023兔年春節期間限定特殊天象--「五星同框」 。（圖／翻攝 新華社）

「月亮與太陽系行星組成的『五星並見』其實並不常見」。王科超介紹太陽系行星在各自獨立的軌道上繞太陽運行，繞轉周期各不相同，而月亮每個月都會在天空上運行一周。當它們出現在太陽一側時，能夠被人們同時看見，製造出視覺上「同框」。

如何觀測「五星並見」？很多人以為必須用望遠鏡，這次的特殊的天象用肉眼就能觀賞，如果借助望遠鏡，可以看到更多天體細節，如土星環、木星的大紅斑和它的4顆大衛星、月亮的環形山等。