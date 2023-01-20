春節爽放10天！初三國道車流恐爆天量「塞到半夜」　好走時段出爐

▲春節10天連假將出現大量返鄉和出遊車潮。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

春節將有10天連假，初三、初四(1月24日到25日)國道最塞，其中初三交通量將爆天量，上看140百萬車公里，為平常1.6倍，部分路段可能塞到半夜，高公局公布好走時段，建議南下趁中午後，北上利用上午出發。

春節自1月20日到1月29日有長達10天連假，預估將出現大量返鄉和出遊車潮，高公局也公布好走時段，呼籲用路人選擇好走時段出發。

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其中西部國道部分，1月22日~1月24日(初一~初三)，高公局建議南向用路人早上6時前或中午12時後出發。1月24日~1月26日(初三~初五)，中部地區北向用路人，則建議上午12時前出發，南部地區北向用路人提早上午9時前出發，或可延後至初七至初八再出發。

國5部分，1月22日~1月24日(初一~初三)，高公局建議南向用路人上午5時前或下午5時後出發。1月24日~1月29日(初三~初八)，北向用路人可趁上午9時前出發。

高公局表示，1月24日(初三)、1月25日(初四)為北返尖峰日，預估中午過後將出現長時段壅塞，部分北向路段如國1、國3苗栗路段及國5宜蘭路段可能壅塞至隔日凌晨。高公局建議北返民眾可提前於上午出發或延後至初七、初八假期尾聲再出發，另可利用台61改道行駛，避免車流過度集中，就能減少塞車。

▼春節國道疏運措施及高乘載懶人包。（圖／高公局）