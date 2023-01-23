　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

初三大凶之日！勿早起、恩愛　「7禁忌」碰不得

▲▼過年,年節,鼠年,年節,春節,農曆新年。（圖／記者李毓康攝）

▲初三是農曆春節中的大凶之日，諸多禁忌需要留意。（示意圖／記者李毓康攝）

記者陳怡靜／綜合報導

初三又稱「天狗日」或「小年朝」，古時漢人也稱「赤狗之日」，這天便成了農曆春節中的大凶日，而「赤」字有「赤貧」之意，人們不會在這天宴客，怕帶來貧窮。以下幫大家整理出7大禁忌，記得不宜過早起床，也不要出外拜年。

一、忌過早起床

[廣告]請繼續往下閱讀...

俗話說：「初一早、初二早、初三睏甲飽」，這天睡到飽是要避免和朋友聚會及宴客，以免沖煞。不過雖說要睡到飽，但也不可晚過未時，最晚在下午1點前就要起床。

二、忌吃過多米飯

這天是老鼠娶親日，由於老鼠愛吃米粒和穀類，這天要避免和老鼠搶食，盡量減少攝取米類食物。可以的話，在家中廚房擺放米粒或糕餅渣，供老鼠食用，象徵和老鼠共享一年豐收，稱為「老鼠分錢」。

三、忌恩愛

過年連續從除夕忙到初二，初三好不容易能好好休息，若在這天行房，女生氣血不足，也防礙老鼠娶親，因此建議避開此日發生親密行為，夫妻才會恩愛，以免觸怒憤怒之神使夫妻失和。

▲性愛。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲初三不宜恩愛。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

四、忌點燈

相傳初三晚上是老鼠娶親的良辰吉時，應提早關燈入睡，不要熬夜開燈打擾到老鼠娶親，以免老鼠孳生。

五、忌外出拜年

赤狗日有貧窮、不吉利和憤怒之意，年初三大家會避免出外拜年，以免招惹是非或與他人發生無謂爭端。

六、忌宴客

初三不宴客也和赤狗日有關，既然都說不要外出，宴客也是要避免，以免來年受赤貧之苦。

七、忌拜拜水果帶籽

許多人會在初三下午到家裡附近的廟宇拜拜，要注意拜拜水果需單數，以3、5為主，也要留意不可帶籽，除了不易消化，種子隨排泄物排出也被視為不潔，因此不可用於祭拜神明。

ET快訊
消防員坐路邊大吃！初一救大火「沒飯吃」　他們到場了
快訊／除夕才剛出獄！　高雄男樹上「無呼吸心跳」
北漂族返鄉「捷運人潮消失」！　車廂只剩2、3人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

初三大凶之日！勿早起、恩愛　「7禁忌」碰不得

你也是心軟人嗎？新的一年練習「拒絕做爛好人」守住自己的能力範圍

阿公送新衣他竟「滿臉愁容」！4.3萬人一看笑翻：過20歲要穿得成熟

幫80歲媽借廁所遭嗆「路邊上就好！」他怒控中部動物園：真的爛爆

春節出國帶環境用藥返台　環保署：勿上網販賣「最高罰30萬元」

走春出遊必選！蘇澳好彩頭　27宮廟海鮮、肉羹、平安粥各顯澎湃

別以為自己離法院很遠！暗黑律師教你怎麼踏出勝訴第一步

北漂族返鄉「捷運人潮消失」！車廂內只剩2、3人：正港台北人

2023春節暢遊宜蘭太平山　開園時間、蹦蹦車班次資訊看這裡

做錯小心漏財！「舊錢母」擺放7位置最適合　命理師揭3地雷勿踩

新港奉天宮恢復搶頭香！　「滑壘哥」衝門縫奪第一

統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

初一國道火燒車2死9傷　客運追撞「現場如煉獄」

國道酒駕害火燒車2死9傷 肇事女駕駛同警到院曝光

移工彩券行外嗨開新年趴 警大聲公喊：12點惹回家

橘色惡魔現身台灣除夕節目　擔任壓軸重現國慶經典演出

酒駕女國道自撞釀2死9傷　被問「喝多少」低頭沉默

快訊／初一清晨國道嚴重火燒車！　5車追撞「統聯撞轎車」燃燒封閉

聽力超好！超速聽見喀嚓聲　「兔耳男」怒砸爛測速照相機

橘貓爬神桌「偷喝貔貅水」　媽無奈：不夠才喝自己的

初三大凶之日！勿早起、恩愛　「7禁忌」碰不得

你也是心軟人嗎？新的一年練習「拒絕做爛好人」守住自己的能力範圍

阿公送新衣他竟「滿臉愁容」！4.3萬人一看笑翻：過20歲要穿得成熟

幫80歲媽借廁所遭嗆「路邊上就好！」他怒控中部動物園：真的爛爆

春節出國帶環境用藥返台　環保署：勿上網販賣「最高罰30萬元」

走春出遊必選！蘇澳好彩頭　27宮廟海鮮、肉羹、平安粥各顯澎湃

別以為自己離法院很遠！暗黑律師教你怎麼踏出勝訴第一步

北漂族返鄉「捷運人潮消失」！車廂內只剩2、3人：正港台北人

2023春節暢遊宜蘭太平山　開園時間、蹦蹦車班次資訊看這裡

做錯小心漏財！「舊錢母」擺放7位置最適合　命理師揭3地雷勿踩

初三大凶之日！勿早起、恩愛　「7禁忌」碰不得

你也是心軟人嗎？新的一年練習「拒絕做爛好人」守住自己的能力範圍

2022台籃10大事件回顧　NBA洋將大舉進攻職籃殿堂

阿公送新衣他竟「滿臉愁容」！4.3萬人一看笑翻：過20歲要穿得成熟

2023年「台灣入門電動車」新選擇！本土納智捷、韓系雙龍新車搶市

2022台籃10大事件回顧　霍華德降臨全台魔獸狂潮引爆

噁男苦追OL不成！公司門口灑放合成照　妹子撿起一看大崩潰

最夯台式小吃、最高訂單金額大公開！外送平台曝光「10件小秘密」

幫80歲媽借廁所遭嗆「路邊上就好！」他怒控中部動物園：真的爛爆

東北季風狂吹！燒金紙恐引火警　春節祭祖切記4要點　

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

生活熱門新聞

低溫剩4度！一表掌握「春節連假天氣」

初二7大巨雷禁忌！不能洗衣、掃地

妹子喊下面癢癢…傳出噗滋聲！她見這幕狂嘔

口罩兇妹合照鋼鐵人萬人朝聖　IG帳號曝光

兔年12生肖運勢曝！3生肖「壞運一路到底」

新北少年打斷魯夫一隻手！連尻3拳代價超貴

北漂族返鄉捷運人潮消失！車廂內只剩2、3人

按iPhone「內建1功能」抓到男友偷吃！妹子怒分手

火山孝子暈船「林森北酒店小姐」　苦追2個月變小王

4千年夜飯比熱炒難吃！照片曝光一票人想吐

南鯤鯓國運籤出爐！「于今此景正當時」得上上籤

店家除夕夜「拍謝沒菜了」她30天前訂位氣炸

「狂流豆腐渣」妹子不敢愛愛　男友嗆：黑又不乾淨

「公益王」252萬買70本刮刮樂　結果曝光

更多熱門

相關新聞

北漂族返鄉捷運人潮消失！車廂內只剩2、3人

北漂族返鄉捷運人潮消失！車廂內只剩2、3人

隨著北漂族返鄉過年，台北街頭變得相當冷清。家住南港的一名男子22日分享捷運板南線的照片，月台與車廂內空蕩蕩的照片，讓他直呼「少了北漂，捷運就是這樣」。

春節期間南消五大搶救訓練不停歇

春節期間南消五大搶救訓練不停歇

消防員初一救火沒飯吃！行動餐車出動了

消防員初一救火沒飯吃！行動餐車出動了

春節這3天別拜年！8大禁忌曝光　送1物恐倒大楣

春節這3天別拜年！8大禁忌曝光　送1物恐倒大楣

春節10大「神地點」揭曉！　竹山紫南宮、龍山寺都入列

春節10大「神地點」揭曉！　竹山紫南宮、龍山寺都入列

關鍵字：

初三天狗日大凶春節禁忌2023開運

讀者迴響

熱門新聞

即／加州「小台北」爆槍擊　至少10死10傷

速度與激情！賽車道旁「活春宮」擋不住

即／除夕才剛出獄！男樹上無呼吸心跳

國道連環撞2死　酒駕女認了「圍爐喝沙瓦」

低溫剩4度！一表掌握「春節連假天氣」

初二7大巨雷禁忌！不能洗衣、掃地

死法最慘的嬪妃！被製成「人骨琵琶」

妹子喊下面癢癢…傳出噗滋聲！她見這幕狂嘔

Joeman資產進全台前1％！靠1句幹話致富

買豪華新大樓「鄰居全是8年級生」！他崩潰了

消防員初一救火沒飯吃！行動餐車出動了

口罩兇妹合照鋼鐵人萬人朝聖　IG帳號曝光

全聯線上福箱「百萬現金得主」出爐

初一大樂透1.1億一注獨得　財神爺親臨台南

兔年12生肖運勢曝！3生肖「壞運一路到底」

更多

最夯影音

更多
新港奉天宮恢復搶頭香！　「滑壘哥」衝門縫奪第一

新港奉天宮恢復搶頭香！　「滑壘哥」衝門縫奪第一
統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

初一國道火燒車2死9傷　客運追撞「現場如煉獄」

初一國道火燒車2死9傷　客運追撞「現場如煉獄」

國道酒駕害火燒車2死9傷 肇事女駕駛同警到院曝光

國道酒駕害火燒車2死9傷 肇事女駕駛同警到院曝光

移工彩券行外嗨開新年趴 警大聲公喊：12點惹回家

移工彩券行外嗨開新年趴 警大聲公喊：12點惹回家

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面