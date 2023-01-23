初三大凶之日！勿早起、恩愛　「7禁忌」碰不得

▲初三是農曆春節中的大凶之日，諸多禁忌需要留意。（示意圖／記者李毓康攝）

記者陳怡靜／綜合報導

初三又稱「天狗日」或「小年朝」，古時漢人也稱「赤狗之日」，這天便成了農曆春節中的大凶日，而「赤」字有「赤貧」之意，人們不會在這天宴客，怕帶來貧窮。以下幫大家整理出7大禁忌，記得不宜過早起床，也不要出外拜年。

一、忌過早起床

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俗話說：「初一早、初二早、初三睏甲飽」，這天睡到飽是要避免和朋友聚會及宴客，以免沖煞。不過雖說要睡到飽，但也不可晚過未時，最晚在下午1點前就要起床。

二、忌吃過多米飯

這天是老鼠娶親日，由於老鼠愛吃米粒和穀類，這天要避免和老鼠搶食，盡量減少攝取米類食物。可以的話，在家中廚房擺放米粒或糕餅渣，供老鼠食用，象徵和老鼠共享一年豐收，稱為「老鼠分錢」。

三、忌恩愛

過年連續從除夕忙到初二，初三好不容易能好好休息，若在這天行房，女生氣血不足，也防礙老鼠娶親，因此建議避開此日發生親密行為，夫妻才會恩愛，以免觸怒憤怒之神使夫妻失和。

▲初三不宜恩愛。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

四、忌點燈

相傳初三晚上是老鼠娶親的良辰吉時，應提早關燈入睡，不要熬夜開燈打擾到老鼠娶親，以免老鼠孳生。

五、忌外出拜年

赤狗日有貧窮、不吉利和憤怒之意，年初三大家會避免出外拜年，以免招惹是非或與他人發生無謂爭端。

六、忌宴客

初三不宴客也和赤狗日有關，既然都說不要外出，宴客也是要避免，以免來年受赤貧之苦。

七、忌拜拜水果帶籽

許多人會在初三下午到家裡附近的廟宇拜拜，要注意拜拜水果需單數，以3、5為主，也要留意不可帶籽，除了不易消化，種子隨排泄物排出也被視為不潔，因此不可用於祭拜神明。