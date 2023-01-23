唯一兒執勤遭少年猛撞殉職　警父淚訴：兇手免關只需假日輔導

▲楊爸爸看著楊庭豪過世後由總統以及行政院長頒發的褒揚令，內心無限感慨。（圖／方萬民攝）

圖文／CTWANT

2022年8月台南殺警案、2020年8月新北市員警遭撞死案、2019年7月嘉義火車站殺警案，3起警員殉職案件舉國哀慟，本刊專訪新北市殉職員警楊庭豪的父親，唯一的孩子身故2年了，每每想到兒子，心猶如被千刀萬剮，至今他與太太仍走不出陰影，然而法院的判決卻讓他們更心灰意冷，肇事的少年竟只被法院判「假日輔導」，當時借給少年機車的成年人也始終推卸責任，讓痛失獨子的楊姓夫妻難以釋懷。

2020年8月2日凌晨，新北市樹林警分局樹林派出所員警楊庭豪接到聚眾鬥毆支援勤務後，立即出動前往現場，豈料，一路鳴笛趕路的他卻在路途中被無照騎乘機車的17歲楊姓少年撞上，巨大的撞擊力道讓楊庭豪當場噴飛，頭部著地重創。

警消獲報趕抵時，楊庭豪已經沒有生命跡象，雖一度恢復，但昏迷指數始終只有3，根據亞東醫院的診斷，他有創傷姓蜘蛛網膜下出血、腦幹衰竭等症狀，最後在當月4日，楊爸、楊媽不忍他再受折磨，決定拔管，同時為了完成庭豪想要回饋社會的遺願，進行器捐遺愛人間。

農曆新年各家各戶歡慶團圓，但對楊家人來說，本該歡欣圍爐的年夜飯餐桌上如今卻少了一張重要的拼圖，反而多了一個始終空著的飯碗、一個不會有人的座位，「我與太太的生存目標、開心的源頭，隨著庭豪走後也跟著消失不見。」楊爸爸說。

▲楊庭豪在2年多前遭一名無照少年撞上，昏迷指數始終只剩3，楊爸爸楊媽媽不忍兒子受苦，決定拔管器捐遺愛人間。（圖／翻攝畫面）

本月11日下午，本刊來到位於台中的楊家，一進門就可以看到庭豪的照片、獎章的展示櫃，他因公殉職時才21歲，而他的房間，楊爸、楊媽則不忍整理，仍舊維持他生前的模樣，彷彿期待有一天庭豪會邁著開心步伐進入家門，大聲告訴父母他回來了，一家人可以再度團圓。

在庭豪的房間中，楊爸爸回憶起2年前接到的那通噩耗，他哽咽地紅了眼眶，「我接到樹林分局的電話說小孩子出勤務時候被撞上，一開始我以為沒有很嚴重，趕到醫院之後才知道庭豪狀況很危急，當下也不知道怎麼辦，只能一直求上天保佑他。」楊爸爸回憶說。

楊爸強忍喪子的悲痛情緒，但面對後續的司法程序卻讓他更加灰心，由於肇事的楊姓少年為未成年人，少年法庭審酌楊姓少年是單親家庭，家中母親忙於工作，沒有積極管束楊少行為，雖最後釀成憾事，但楊少事後坦承犯行，並考慮他出身的家庭環境，最後判處楊少在假日時需到指定機關進行輔導。

「判決讓我心灰意冷，對方的家庭狀況我不能多說什麼，但是小孩子沒有管束好，家長的責任不追究嗎？還有賣給他機車那個成年人沒有責任嗎？他明明知道他未成年，但都推的一乾二淨。」楊父無奈地說。

▲每當想起自己唯一的兒子因公殉職，楊爸爸就忍不住紅了眼眶，但仍堅持打官司爭公道。（圖／方萬民攝）

據了解，事件發生過後，楊父推掉了所有民間團體的慰問補助，「我都60歲了，兒子走了之後，家裡就剩我太太，還有一隻老柴犬，我們除了三餐花不到什麼錢，我不在乎賠償金額，只希望有錯的人得到制裁。」楊父說。

「我們自己打官司，自己從台中到台北開庭，來來回回讓我們身心俱疲，而且我們自己還要付裁判費用，從小孩子死後，警政單位也覺得事情結束了，就把我們丟在一旁。」楊父說，隨著輿論熱度減弱，有關單位對於孩子的關心也現實地開始抽離。

一條鮮活生命消逝，除了微不足道的褒揚令、慰問金，更令人灰心的是政府痛一下、走一步的心態，如果能提早重視警方值勤環境，甚至提前預防，或許在員警們身上發生的憾事就不會發生，楊爸爸只盼政府能積極保障員警權益，別再出現下一個庭豪，也別再有人經歷自己的喪子之痛。

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