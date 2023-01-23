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社會 社會焦點 保障人權

菜鳥消防第1天上班...見一家陳屍車內崩潰！發豪志要救更多人

▲▼ 39歲任職於新北市消防局第三救災救護大隊淡水分隊的蘇韋禎，現在為全台「稀有」的高級救護技術員 。（圖／記者戴上容攝）

▲39歲任職於新北市消防局第三救災救護大隊淡水分隊的蘇韋禎，現在為全台「稀有」的高級救護技術員 。（圖／記者戴上容攝）

記者戴上容／新北報導

39歲任職於新北市消防局第三救災救護大隊淡水分隊的蘇韋禎，現在為全台「稀有」的高級救護技術員，談起經歷，蘇韋禎分享，他當初級救護員時遇到相當震撼的畫面，從此立志要救更多人，這股動力，讓他成功考取高級救護技術員資格；他說，這工作因為面對的「生離死別」較別人多，深刻感受到人類的脆弱與堅毅。

蘇韋禎表示，他在大學畢業後一心想當公務員，於是報考相對好考的警察，中途發現自己對於拯救生命有熱切的渴望，於是轉身報考消防員，開始了救人的旅程。

談到印象深刻的事情，蘇韋禎分享10年前清晨，他剛擔任救護員時，接獲一個淡水海水浴場緊急救援，到場後是一輛發動的但門窗鎖住的汽車，排氣管這頭接了一條長長管線拉往最靠近汽車窗戶裡，身為菜鳥的他完全不解這是怎麼回事。

▲▼ 39歲任職於新北市消防局第三救災救護大隊淡水分隊的蘇韋禎，現在為全台「稀有」的高級救護技術員 。（圖／記者戴上容攝）

當警消快速破了車門，印入眼簾是大家都不能接受的事實，一家四口陳屍車內，父親在前座，後座中間的母親右邊有位3歲小娃，左邊是一位幼稚園小朋友。蘇韋禎說，當時他不行接受，像著了魔一不斷施予急救，直到學長把他拉出車外說了聲來不及了，他才冷靜下來，隨即痛哭失聲。

除難過的事件以外，蘇韋禎也說振奮人心成功救援的案例，有次他在下班時間接獲中心指示「有嬰兒沒呼吸」，他立即到場了解，是一位剛出生3天的新生兒，在餵奶時嗆到了突然失去呼吸，小朋友臉色發白，他判斷是新生兒異物梗塞。

他拿起聽診器發現孩子心臟還在跳動，於是迅速執行哈姆立克，小朋友臉色漸漸紅潤，恢復了呼吸，當他上了救護車後看著小朋友開始揮舞著那小小的雙手，聽著那洪亮的哭聲就像在和這個世界說「我回來了」，讓他至今難忘。

「救一個人就是救一個家庭！」蘇韋禎說，他身為救護員可以救人性命，但一個人的力量太渺小，他的目標與志業是把CPR推廣出去，教出了100位救護技術員後，就能再產出100位救護技術員，讓善的循環生生不息。

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