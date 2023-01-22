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國道4起追撞釀回堵10公里　明初二回娘家「15處地雷路段恐塞爆」

▲▼初一國道發生多起事故。（圖／高公局提供）

▲國1南向302.2公里處發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵5公里。（圖／高公局提供）

生活中心／台北報導

今天大年初一，國道湧現出遊走春車潮，下午壅塞路段包括國1南向楊梅至竹北、新竹系統至頭份，北向內湖至汐止端；國3南向三鶯至高原、新竹系統至香山、北向新店至南港系統；國5南向南港系統至坪林，北向頭城至坪林。高公局預測明天初二國道將湧現回娘家車潮，國道將有15處塞爆「魔王路段」，南下車潮清晨6時後湧現，午後換北上塞，其中國5北上預料將連塞13小時，半夜才會紓解。

高公局表示，截至今天傍晚5時，國道交通量為82.2百萬車公里，預估今日交通量為120百萬車公里。今天午後因國道發生多起事故造成塞車，包括今天中午12時51分於國1南向93公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外側車道，13時01分排除，造成後方車流回堵10公里。

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此外，13時18分於國3北向70.6公里處發生2輛小客車追撞事故，占用中內線車道，造成後方車流回堵10公里；13時36分於國6東向5.3公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，造成後方車流回堵4公里；16時19分於國1南向302.2公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外側路肩，造成後方車流回堵5公里，均影響整體車流甚鉅。

▲▼初一國道發生多起事故。（圖／高公局提供）

▲初一國道發生多起事故。（圖／高公局提供）

明為大年初二，預估國道交通量為138百萬車公里，為平日年平均(88百萬車公里)的1.6倍，其中南向交通量可達72百萬車公里，為平日年平均的1.6倍。

高公局預判明日重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間。

高公局也提醒，明天國道相關疏導措施包括：0-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口，5-12時封閉國5石碇、坪林南向入口。單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

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