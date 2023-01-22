7.3公斤巨嬰！新生兒尿布包不住　一出生就要穿9個月大衣服

▲男嬰出生時體重高達7.3公斤，一出生衣服就要穿到9個月大嬰兒所穿的尺寸。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者王佩翊／編譯

巴西一名產婦18日產下「超級巨嬰」，她的兒子重達7.3公斤、長60公分，由於體型過大只能剖腹產，所幸在醫療團隊的協助下，母子均安。不過由於新生兒太大隻，一出生就必須穿9個月大嬰兒的衣服，因此父母在產前所準備的衣物與尿布全都穿不了。

根據《每日郵報》報導，巴西東北部一名27歲女性18日前往醫院進行例行性產檢時，醫師赫然發現肚中胎兒的成長速度過快，體型已經大到產婦無法自然分娩，因此隨即安排剖腹產。在歷經漫長的剖腹產手術後，她終於生下一名體重7.3公斤、身高60公分的超級大巨嬰，打破當地紀錄。

院方表示，嬰兒目前仍在保溫箱中觀察，不過情況已經穩定，母子都很健康。而醫師則指出，這名巨嬰之所以會長到7.3公斤，可能與母親的糖尿病有關。

由於這名男嬰的體型超出所有人預期，一出生就要穿9個月大嬰兒的尺寸，因此父母事前準備的新生兒尿布和衣服根本穿不下，如今醫院正在替他們募集適合男嬰的衣服。

另一方面，世界上體重最重的嬰兒是1955年在義大利出生的安娜貝茲（Anna Bates），當時她的體重重達10.2公斤，幾乎是一隻成年米格魯的大小，至今仍未有人超越這個紀錄。