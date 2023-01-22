國道2死9傷火燒車　「孕婦骨盆破裂」胎兒狀況不明

▲第2輛自小客車的駕駛說，當時留下孕婦在車上休息，其他人下車指揮交通，沒想到發生憾事。（圖／記者蔡文淵攝）

記者蔡文淵、劉人豪／苗栗報導

大年初一(22日)早上4點57分，國道一號苗栗─頭屋段發生1大客+5自小客車追撞火燒車事故，釀2死9傷。第2輛自小客車的男駕駛表示，當時事故後車上3人下車幫忙指揮交通，留身體不舒服的孕婦在車上休息，沒想到連環車禍讓她骨盆破裂，胎兒狀況也要等轉送台北醫院才能知道。

▲孕婦坐在最嚴重的副駕駛座後方位置。（圖／記者蔡文淵攝）

男駕駛指出，他們是到台北玩後開車返家，當時車上一共有4人，其中1名懷孕兩個月的女生，事故發生時3人下車幫忙指揮交通，孕婦因為身體不舒服留在車上，坐在副駕駛後座的位置，沒想到下車沒多久，就開始連環車禍，沒想到待在車上反而出事，目前僅知道孕婦骨盆破裂狀況相當嚴重，頭也破了，身孕部分苗栗醫院沒辦法做檢查，要轉送台北醫院才能知道胎兒狀況。

▲初一火燒車2死。（圖／記者蔡文淵攝）

今晨國道國道一號北上127公里、苗栗─頭屋段，一輛自小客車發生自撞，後方車輛煞車不及發生追撞，總計有一台遊覽車、5台自小客車發生連環車禍。統聯及一輛自小客車隨後起火燃燒，遊覽車司機跟小客車女乘客因逃生不急當場喪命，造成2死9傷。

國二隊交通組長張明光說明，本次事故共6部車受影響，初步研判肇事經過為1部自小客車，行經該路段酒後駕車失控停於車道，衍生到後面5部車，造成連續追撞起火，導致憾事發生。