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二寶爸是偽娘！尾牙開啟內心魂　妻女狂吐槽

圖、文／CTWANT

近年台灣吹起性別認同風潮，民眾的現實生活也出現多元性別樣貌，台北有位想穿洋裝的爸爸，綽號「哞哞醬」（40歲）的他有時化身蘿莉塔，有時則是一身「地雷系」黑色服飾，他說自己是「偽娘」，也是兩個小孩的爸爸，更是家中經濟來源，還曾以蘿莉塔造型入鏡拍攝全家福，並獲得家人認同，妻子Sana說「因為愛，我尊重丈夫偽娘的興趣。」

哞哞醬是二個孩子的爸爸，他說自己是個想穿漂亮洋裝的「偽娘」爸爸，希望大家都能活成自己喜歡的樣子。（圖／方萬民攝影）

▲哞哞醬是二個孩子的爸爸，他說自己是個想穿漂亮洋裝的「偽娘」爸爸，希望大家都能活成自己喜歡的樣子。（圖／CTWANT提供，下同）

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所謂「偽娘」來自日語男の娘，意指日本文化中有女性化性別表現的男性，17世紀的日本歌舞伎表演中即有由男性演女角的「女形」。偽娘有進行變裝顯現出女性化，也有天生就有女性化特徵。

哞哞醬平常男生的樣子是合身白襯衫加黑色西裝，為了造型還特別加上腰帶，頭上戴著皮帽，背包還有上頭的小吊飾都是造型的一環，坐在這位愛美的男子旁邊，妻子Sana白毛衣和合身牛仔褲顯得相當樸素，兩人卻意外和諧，如同婚姻生活中各自填補缺失的一半。哞哞醬負責賺錢養家，一人身兼三職，除了是教保員還兼職炸雞店和外送員，妻子則主要負責照顧2個小孩。

Sana想起丈夫偽娘裝扮中的蘿莉塔造型，隨即吐槽「這根本是胖村姑，除了衣服層層疊疊，甚至他連日常生活中的穿著都飄『嬸味』，甚至連女兒都搖頭」，哞哞醬禁不住妻女「激勵」，這兩年成功瘦下10公斤，稚氣的臉小了一圈，身材纖瘦似乎更容易駕馭「偽娘」裝扮。

哞哞醬和妻子Sana在大學時結識，他花4年才將Sana追到手，2人從教育系畢業後也各自從事教育相關工作，接著結婚生子，日子平凡而幸福，不過，自從在一場尾牙哞哞醬以變身旗袍女郎大獲好評後，開啟了他的偽娘之路，某天Sana發現老公沒報備即裝扮成「偽娘」參加活動，還立下「一年當一天的女生」約定。

妻子說發現丈夫的偽娘嗜好時頗受打擊，甚至因為大眾對於偽娘的不了解招來指指點點、公婆不認同等等，認為是年齡稍長的媳婦「帶壞兒子」，外加家裡還有就讀國小的一雙兒女，壓力頗大。幸好，學教育出身的sana時不時給孩子們「爸爸要去表演，所以才會打扮成公主」的想法，到現在，兒女長大對於性別意識較有概念，她和哞哞醬才開始討論性別觀念，有趣的是，女兒刷了許多抖音視頻，對這些也似懂非懂，她戲稱爸爸為「女裝大佬」，還跟著媽媽對哞哞醬的打扮品頭論足，「我們家很開放，甚麼都能討論」。

因為哞哞醬偽娘嗜好被報導、採訪，甚至妻子和孩子們也陪著入鏡，女兒一開始有點抗拒，但到了現場則人來瘋，抓起麥克風「反客為主」，連哥哥都吐槽爸爸「不要再買衣服了」，自爆爸爸一人獨自擁有個人衣櫃，由於每套服飾都有相對應假髮、頭飾、襯裙、褲襪、鞋等，東西多到壓縮其他3人的空間，讓妻兒們哇哇叫。

現實生活中的哞哞醬和老婆相伴多年，他感謝老婆的愛和尊重，讓他能釋放內心的偽娘魂。（圖／周志龍攝影）

▲現實生活中的哞哞醬和老婆相伴多年，他感謝老婆的愛和尊重，讓他能釋放內心的偽娘魂。

至於哞哞醬的職場同事，由於都是學教育出身，且他的女裝裝扮並不會穿到工作場合中，因此同事們對於他的興趣都保持開放態度，甚至還有女同事送化妝品給他，間接促成他走上蘿莉之路。

曾經的哞哞醬身高165公分，體重卻破70公斤，大學時期更留著一頭飆車族長捲髮，直到遇到妻子，在妻子幫忙打點外表下，哞哞醬才轉成韓系型男風格。妻子回憶「當年他是男生卻很懂女生的小東西，超多學姐學妹很喜歡他甚至以姊妹相稱」，喜歡漂亮東西、漂亮衣服的心沒變，才有了現在的哞哞醬，被問到會不會因為丈夫愛美有壓力，Sana輕輕一笑「我覺得我品味比較好」。

隨著性別意識抬頭，哞哞醬受邀參加講座等活動，他說自己很願意站出來告訴大眾，不願「偽娘」成為不好的名詞，而妻子也相當支持他的決定。哞哞醬說「『偽娘』是因為我喜歡日系服飾而打扮成自己喜歡的樣子，而非性向，『願大家都能成為自己喜歡的樣子』」！

哞哞醬喜歡日系服裝也愛製作梗圖，他會一人分飾兩角，戴上狐狸耳朵化身美女夢狐，阿宅則是男裝的他。（圖／翻攝哞哞醬臉書）

▲哞哞醬喜歡日系服裝也愛製作梗圖，他會一人分飾兩角，戴上狐狸耳朵化身美女夢狐，阿宅則是男裝的他。（圖／翻攝哞哞醬臉書）

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