春節拍美照！　Google Pixel三大攝影密技公開

▲Google 肖像打光功能。（圖／Google提供）

記者陳俐穎／綜合報導

今年農曆春節是防疫措施放寬後的第一個春節假期，相信許多人已經規劃了許多親友團聚、登門拜年和走春旅遊的豐富行程。隨著手機攝影的便利性與功能性越來越成熟，也有越來越多的使用者會使用手機來紀錄生活中的重要時刻。

迎接久違的親友團聚與春節出遊，Google也整理了 Google Pixel 的三個攝影祕技與 Google 相簿的使用技巧，和大家分享如何為親友共度的精彩時光留下清晰動人的紀錄，並更有效率地整理這些在假期中所拍攝的珍貴回憶。

運用「修復模糊」補救手震與晃動失誤，還原清晰畫面

春節期間，出遊或聚餐的大合照都是留下重要回憶的時間點，最怕在拍攝時因為不小心晃動所造成的拍攝失誤，進而影響到照片的清晰度。針對手震失焦的照片，Pixel 7 系列可以透過獨有的「修復模糊」功能，幫助使用者辨識照片是否模糊、失焦，無論照片是使用何種廠牌裝置所拍攝，都能加以補救修復，讓照片更加清晰。

這項功能也適用於具有時代感的老照片。春節期間，如果手邊有珍藏多年的家庭相簿，不妨嘗試翻拍一些舊照片並透過修復模糊功能，讓老照片重獲新生，一起和至親好友重溫當時的珍貴回憶與故事。

透過「肖像打光」強化臉部光線，打造新春好氣色

大家在春節出遊時，除了拍攝美麗的景色，也會想為自己和親友留下充滿好氣色的個人照。但不同場景的光線條件都會受當時的地點、天氣或時間影響，人像所呈現出來的效果也會有所不同。當拍攝地點是稍微背向陽光，或是光線較為不足的陰影處時，你可以進一步透過「肖像打光」，幫自己補光。

肖像打光能夠讓你自行選擇位置和亮度，來幫人像補充光源。除了能讓臉部更加明亮外，也可以移動調整不同光源位置，使輪廓線條更立體，營造出好氣色。

善用「魔術橡皮擦」消除背景中雜亂的干擾物

春節出遊，尤其在人潮眾多的熱門景點，要拍出一張擁有乾淨背景的獨照是大家最常見的拍照困擾。當拍出的照片背景出現搶鏡路人或雜物時，我們在 Pixel 6 與 7 系列上推出的「魔術橡皮擦」功能，可以幫助你輕鬆修飾這些干擾物體。

透過自行研發的 Tensor 晶片，我們可以支援更即時的機器學習運算，快速地辨識出照片背景中的干擾雜物。你可以透過系統建議或直接編輯照片，來移除這些多餘物體。當干擾物並不適合直接消除時，你也可以透過「融合」功能來調整物件色彩，讓這些突兀物品的顏色更貼近背景色調，將視覺焦點還給畫面中的人物。

春節期間，隨著親友團聚與出遊增加，大家使用手機拍攝的內容種類也會更加豐富。無論是豐盛的年夜飯菜餚、許久不見的來訪親友、出遊時的美食與美景、家中節慶裝飾，以及小孩與寵物，都是年節期間的常見照片主題。接下來，我們想跟大家分享幾個 Google 相簿的使用技巧，透過更便利、快速的方式來整理這些珍貴回憶。