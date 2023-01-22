走春出遊必選！蘇澳好彩頭　27宮廟海鮮、肉羹、平安粥各顯澎湃

▲▼拚新春好彩頭，蘇澳27宮廟春節平安粥各顯澎湃。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

蘇澳鎮「新春平安粥」大串聯，兔年春節共計有27間宮廟拚創意提供平安粥，讓各方信眾「呷平安」福氣滿滿。

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走春出遊、必選蘇澳！蘇澳鎮地理環境特殊，坐擁山海美景及港口，除了有遠近馳名的南天宮金媽祖、進安宮珊瑚媽祖，昭安宮沉香三太子，各鄰里更迎請關聖帝君、福德正神等神祉降福，讓蘇澳長年穩居北台灣新春拜廟首選鄉鎮。迎接金兔年，適逢疫情降溫，蘇澳鎮「新春平安粥」大串聯，兔年春節共計有27間宮廟供粥，讓各方信眾「呷平安」福氣滿滿。值得一提的是，今年除了供應新春平安粥的宮廟眾多，廟方也卯足全勁、拚創意！

以蘇澳龍德廟為例，廟方以在地盛產的「好彩頭(白蘿蔔)」作為平安粥湯底，主打口味清甜、營養價值高，搭配香菇、乾蝦仁、芹菜、紅蘿蔔、肉絲等好料烹煮，口感層次豐富，號稱最具「媽媽家常味」。龍德廟總幹事張正山表示，去年受到疫情影響，雖然有供粥卻只開放外帶食用，今年經請示土地公獲准「重啟內用」。擔任廚房志工的龍德里長陳素琴說，龍德蘿蔔清甜，最適合煮粥，吃龍德平安粥時，一定要搭配，以龍德白蘿蔔醃漬的菜脯，風味一絕！

蘇澳武荖坑玉皇宮的春節平安粥，則是維持20年傳統做法，在粥品內加入志工媽媽們，手作捏製的「肉羹塊」。玉皇宮開廟委員蔡宗惠表示，之所以在平安粥內摻「肉羹塊」，是因為早年廟方對於春節供應的熱食，曾有過兩派聲音，有人喜歡肉羹、有人支持熱粥，最後將兩派意見整合，成就每年春節提供的「肉羹平安粥」。主委林萬欉表示，武荖坑玉皇宮主要供奉玉皇大帝，為慶祝春節及「初九天公生」，兔年新春平安粥，將從初一供應至初九。這是疫情過後，首度開放內用，廟方會緊盯疫情變化，若是狀況不佳，將機動調整供粥方式。

蘇澳鎮長李明哲表示，兔年春節假期長達十天，誠摯邀請大家到蘇澳走春、拜廟、呷平安。27間宮廟供應的粥品，吃得到澎湃海鮮、清甜好彩頭、還有宜蘭在地肉羹風味，廟方誠心端出的好手藝，絕對能讓大家吃得溫暖、吃出好運！