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社會 社會焦點 保障人權

房間遭偷裝針孔！人妻脫衣哺乳全都錄　嫌犯竟是枕邊人

▲桃園市某高中邵姓男老師去年11月在女廁偷裝針孔攝影機，竊錄女學生如廁與更衣畫面，地院判處6月有期徒刑。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲人妻房間被偷裝針孔，竟是老公做的。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者黃資真／宜蘭報導

宜蘭一名人妻在長子出生後，與丈夫分房睡，和其他2個小孩睡在另個房間內，丈夫竟懷疑對方外遇，偷偷架設針孔攝影機，人妻發現後氣得提告。一、二審法院皆依竊錄他人非公開之活動及身體隱私部位罪，判處丈夫3月，得易科罰金。

判決指出，夫妻倆的長子出生後，人妻小晶（化名）決定與丈夫分房睡，去年1月29日，她在丈夫房間找衣服時，不小心弄掉丈夫的外套，卻聽到「咚」的聲音，伸進口袋一看發現是台手機，螢幕上顯示竟是朝著自己房間拍攝的畫面。

小晶懷疑遭到偷拍，為避免打草驚蛇，當天晚上她在房間小孩玩遊戲的區塊假藉在找東西，意外看見有多餘電線跟電視的電線綁在一起，還找到一個很小的鏡頭，等到天亮後小晶才報警，並將鏡頭拆下。

小晶與警察查看記憶卡內容中，的確錄下她與小孩在房間的所有畫面，包括換衣服、餵母奶等隱私畫面全都被錄下，但她從未答應讓丈夫裝設針孔，氣得提出告訴。

審理時丈夫否認妨害秘密之犯行，辯稱裝攝影機只是為了要看小孩，因為小孩時常哭鬧，想瞭解為何小孩一直哭。

一審法官認為，如果想觀察小孩活動情形，可透過原有的監視系統得知，且他刻意將針孔裝在房間隱密處，顯然不願意讓小晶得知攝影機的存在，依法判處有期徒刑3月。

但檢方提出上訴，主張小晶丈夫自始否認犯罪，卸詞狡辯，不僅至今未和解，反倒一再辱罵小晶，顯見其態度不佳，判處3月過輕，請求改判；高院解釋，須加重裁量刑度時，僅得在罪責相當性之範圍內加重，不宜單純為強調刑罰之威嚇功能，務求「罪刑相當」，3月量刑尚稱妥適，因此駁回檢方上訴，全案定讞。

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