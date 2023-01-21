竟無人堪當大任？　趙少康諷：蔡英文乾脆「自兼行政院長」

▲針對新閣揆人選尚未出爐，趙少康諷蔡英文乾脆自兼行政院長。（圖／趙少康辦公室提供）

記者江采蓁／綜合報導

行政院長蘇貞昌19日向總統蔡英文請辭，新任閣揆人選遲遲未定，蔡英文則宣布，將在農曆年期間啟動內閣調整。對此，中廣董事長趙少康21日就透過臉書批評，反正只有一年多任期，真找不到人，再拖下去更難看，「蔡英文乾脆自己兼任行政院長算了。」

趙少康以「找不到人，蔡英文自兼行政院長」為題發文指出，蘇貞昌辭職、前副總統陳建仁沒意願、前桃園市長鄭文燦抄襲、前台中市長林佳龍中北兩敗，他大嘆，舉目望去，滿朝竟無一人堪當大任，蔡英文彷彿行政院長，四處視察，此乃前所未見，創下難堪的歷史紀錄。

趙少康表示，以往不管行政院長主動或被動離職，總統都有繼任人選，甚至不只一個備胎。他批評，蔡英文執政近7年，所任不是剛愎自用，就是難堪重用，很多只有科長之能的就當上了部長，用人只問派系與效忠，不在國家這個大海中找人才，卻只在派系這個小池中撈小魚，選舉得天下卻不能選舉治天下，有選舉技巧卻沒有治國能力，這就是台灣的悲哀。

趙少康最後大酸，反正只有一年多任期，真找不到人，難看就難看，再拖下去更難看，「蔡英文乾脆自己兼任行政院長算了。」