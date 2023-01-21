蔡詩萍挽手「17歲校花女兒」美到翻　出賣1張無碼照...網洗版

▲正妹女兒蔡中冷。（圖／翻攝自臉書／蔡詩萍）

記者周亭瑋／綜合報導

台北市文化局長蔡詩萍今曬出與正妹女兒挽手的合照，並感性地說，進入兔年，女兒就要往18歲邁進了；不僅如此，他還加碼公開前世情人的嬰兒照，狂吸大票網友圍觀，洗版大讚「真的好像明星」、「炫女文無誤，女兒真的太美了」。

台北市文化局長蔡詩萍稍早在臉書發文，笑說「挽著女兒的手，在小年夜拍了一張合照，女兒恩准『這張可以貼』，當然趕緊一大早貼出來，免得她後悔。」

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蔡詩萍感嘆，還記得女兒小時候，跟她玩侏羅紀恐龍探險的遊戲，「我是大隊長，她是小隊長，把她美麗媽媽假想為移動中的恐龍，那日子不知不覺過去了，當年我們父女『大不敬的恐龍』依舊美麗，依舊是我們家的老佛爺、指揮官，但我們小隊長已經亭亭玉立，如昂然搖曳迎向陽光的燦爛花朵了。」

▲女兒的嬰兒照。（圖／翻攝自臉書／蔡詩萍）

昨日，女兒挽著他的手，美麗老婆按下快門，留存下這美好的畫面，他也感性地說，「一個老爸挽著女兒的心情，是多麼的複雜卻又單純之喜悅，彷彿在清晨的微光裡，踏進一片高大的叢林中，踩著落葉，遙望葉縫間的天際，一切那麼悠然，一切那麼舒坦，雖然淡淡地，不免由於時光的逝去而微微憂傷，不過也因為女孩的燦燦笑容，酷酷神情，神似媽媽的美麗，而彌補了這樣的落差。」

PO文貼出短短3小時，已超過5千多人按讚，大票網友洗版回應，「真的好漂亮哦！局長新年快樂，兔年如意」、「女兒真的很漂亮，蔡大哥此刻心情一定很開心，祝福新年快樂，閤家平安幸福」、「感覺可以想像婚禮上踩著紅毯的新娘跟老爸」、「女兒真的好漂亮，好像明星」、「女兒太漂亮了」、「寶貝女兒太美了」。