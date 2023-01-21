6款刮刮樂！　這張「中獎率100%」快買

▲春節就是要買刮刮樂試手氣，說不定百萬富翁就是你。（圖／記者李毓康攝）

記者邱晟軒／綜合報導

新年快樂！台彩今年農曆春節推出多款新年刮刮樂，除了新春限定「2000萬超級紅包」外，其中500元的「金兔獎」中獎率更是高達100%，張張有獎，趕緊買一張來試試手氣，祝福大家數錢數到「兔」。

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1、刮刮樂主題：金兔獎

售價：500元

總中獎率：100.00%

特色：頭獎300萬元14個，100%中獎率！高達14次中獎機會

玩法：

1、刮出2個相同金額，即得該獎金

2、刮出3個相同符號，即得該獎金

3、任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應的獎金

4、刮出3個相同金額，即得該獎金

5、刮出一個金額，即得該獎金

2、刮刮樂主題：好運旺來

售價：100元

總中獎率：33.14%

特色：頭獎30萬元5個，超過18萬個500元(含)以上的獎項

玩法：

任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應的獎金

3、刮刮樂主題：恭喜發財

售價：200元

總中獎率：34.50%

特色：頭獎200萬元6個，高達10次中獎機會

玩法：任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應的獎額；或刮出一個特殊符號，即得刮區內所有的獎額

4、刮刮樂主題：金兔報喜

售價：200元

總中獎率：50.34%

特色：500個10萬元，總中獎率約50%

玩法：

刮出3個相同金額，即得該獎金（不可跨遊戲刮區對獎）；刮出2個相同符號，即得獎金500元

5、刮刮樂主題：1,200萬大吉利

售價：1,000元

總中獎率：70.00%

特色：6個頭獎1,200萬元、175個100萬元

玩法：

遊戲1、任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應的獎金

遊戲2、任一局中刮出3個相同符號，即得該局獎金(不可跨列對獎)

遊戲3、任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應的獎金

遊戲4、刮出3個相同金額，即得該獎金

遊戲5、任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應的獎金

6、刮刮樂主題：2,000萬超級紅包

售價：2000元

總中獎率：69.33%

特色：7個頭獎2,000萬元、10個200萬元+賓士休旅車、850個100萬元，高達25次中獎機會！

玩法：



若刮出「汽車」符號，即得二獎獎金200萬元。

本期二獎除獎金200萬元外，另贈送賓士休旅車乙部（型號：GLA180白色，價值以市價為準）

遊戲1： 任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應的獎金(不可跨區對獎)

遊戲2： 刮出3個相同金額，即得該獎金

遊戲3： 刮出一個金額，即得該獎金

遊戲4： 刮出一個金額，即得該獎金

遊戲5： 刮出2個相同金額，即得該獎金

遊戲6： 刮出一個金額，即得該獎金

遊戲7： 任一局中，若「您的元寶」大於「對手的元寶」，即得該局獎金(不可跨列對獎)

遊戲8： 任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應的獎金(不可跨區對獎)