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6款刮刮樂！　這張「中獎率100%」快買

▲▼刮刮樂,彩券,春節,試手氣,中獎,過年,彩券行,投注站,公益彩券,新年。（圖／記者李毓康攝）

▲春節就是要買刮刮樂試手氣，說不定百萬富翁就是你。（圖／記者李毓康攝）

記者邱晟軒／綜合報導

新年快樂！台彩今年農曆春節推出多款新年刮刮樂，除了新春限定「2000萬超級紅包」外，其中500元的「金兔獎」中獎率更是高達100%，張張有獎，趕緊買一張來試試手氣，祝福大家數錢數到「兔」。

▲刮刮樂 。（圖／台彩官網）

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1、刮刮樂主題：金兔獎
售價：500元
總中獎率：100.00%
特色：頭獎300萬元14個，100%中獎率！高達14次中獎機會
玩法：

1、刮出2個相同金額，即得該獎金
2、刮出3個相同符號，即得該獎金
3、任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應的獎金
4、刮出3個相同金額，即得該獎金
5、刮出一個金額，即得該獎金

▲刮刮樂。（圖／記者陳依旻攝）

2、刮刮樂主題：好運旺來
售價：100元
總中獎率：33.14%
特色：頭獎30萬元5個，超過18萬個500元(含)以上的獎項
玩法：

任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應的獎金

▲刮刮樂。（圖／記者陳依旻攝）

3、刮刮樂主題：恭喜發財
售價：200元
總中獎率：34.50%
特色：頭獎200萬元6個，高達10次中獎機會
玩法：任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應的獎額；或刮出一個特殊符號，即得刮區內所有的獎額

▲刮刮樂。（圖／記者陳依旻攝）

4、刮刮樂主題：金兔報喜
售價：200元
總中獎率：50.34%
特色：500個10萬元，總中獎率約50%
玩法：

刮出3個相同金額，即得該獎金（不可跨遊戲刮區對獎）；刮出2個相同符號，即得獎金500元

▲刮刮樂 。（圖／台彩官網）

5、刮刮樂主題：1,200萬大吉利
售價：1,000元
總中獎率：70.00%
特色：6個頭獎1,200萬元、175個100萬元
玩法：

遊戲1、任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應的獎金
遊戲2、任一局中刮出3個相同符號，即得該局獎金(不可跨列對獎)
遊戲3、任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應的獎金
遊戲4、刮出3個相同金額，即得該獎金
遊戲5、任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應的獎金

▲▼ 。（圖／台彩）

6、刮刮樂主題：2,000萬超級紅包
售價：2000元
總中獎率：69.33%
特色：7個頭獎2,000萬元、10個200萬元+賓士休旅車、850個100萬元，高達25次中獎機會！
玩法：

若刮出「汽車」符號，即得二獎獎金200萬元。
本期二獎除獎金200萬元外，另贈送賓士休旅車乙部（型號：GLA180白色，價值以市價為準）

遊戲1： 任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應的獎金(不可跨區對獎)
遊戲2： 刮出3個相同金額，即得該獎金
遊戲3： 刮出一個金額，即得該獎金
遊戲4： 刮出一個金額，即得該獎金
遊戲5： 刮出2個相同金額，即得該獎金
遊戲6： 刮出一個金額，即得該獎金
遊戲7： 任一局中，若「您的元寶」大於「對手的元寶」，即得該局獎金(不可跨列對獎)
遊戲8： 任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應的獎金(不可跨區對獎)

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