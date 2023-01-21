侯友宜化身「侯主廚」暖心煮年菜　切菜備菜一條龍完成這款雞湯

記者崔至雲／新北報導

今天是除夕，新北市長侯友宜特別化身暖男主廚，前往五股首座公有市場逛菜市、採買在地食材做年菜，並親自從備菜、切菜、烹飪等一條龍的完成一道春節應景湯品「雙喜白玉澎湃燉雞盅」。過程中侯不忘誇獎自己「我真的很會切菜又很會洗碗」。

▲侯友宜逛五股市場做年菜 。（圖／新北市政府提供，下同）

侯友宜表示，五股市場裡有多達104個攤位，不論是生鮮、蔬果、熟食、百貨及雜貨等一應俱全，好買、好吃又好逛，像今天做的應景雞湯所有食材都能在五股市場輕鬆買到，而且這裡採全日型營業模式，下班也不用怕沒地方可買菜，歡迎全家大小一起來五股市場悠閒的喝咖啡、吃美食、逛市場。





侯友宜提到，自己是在市場長大的孩子，很開心可以來到五股市場辦年貨、體驗手沖咖啡和做年菜，每次到市場就有一種回到家的感覺，尤其農曆春節就是一家團圓的日子，冷冷的冬天一定要來上一鍋熱呼呼的雞湯，不僅養胃潤肺，還能提升免疫力。

侯友宜今日特別推薦應景湯品－雙喜白玉澎湃燉雞盅，特別選用新北市在地食材－山藥、珠蔥入菜，與當天現宰放山雞、蛤蜊、白菜、紅蘿蔔、紅棗及枸杞等食材一起慢火熬煮，讓湯底充滿新鮮食材的香氣，一口吃下去就能感受到滿滿的山海滋味席捲而來，珠蔥的點綴不僅讓湯底帶著一抹鮮綠，也讓湯頭清香鮮甜無負擔，扎實甘甜的放山雞、Q彈綿密的雙溪山藥更讓人忍不住一口接一口，過年一家團圓時端出這道喜氣又營養滿分的雞湯，暖身又暖心。

侯友宜也說，五股市場自從今年7月開幕後不僅成為在地居民的好厝邊，也成功吸引許多90後的青年老闆回流創業及繼承家業，為市場行銷模式注入活水，讓最珍貴的市場文化能夠一棒接一棒傳承下去。111年全國五星市集中，新北市共拿下6座，五股公有市場就是其中一座五星市場，未來市府團隊也會持續協助其他傳統市場轉型，針對環境及服務升級，並保留地方特色及人情味，吸引各年齡層的市民朋友願意走入市場，也讓這一代人的努力為下一代創造更好的生活。

