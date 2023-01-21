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活力平台媒合基金會捐「擔架界變形金剛」　宜蘭消防救災蓋省力

財團法人翔谷慈善基金會為提升消防人員救災效能，日前，捐贈宜蘭消防局號稱擔架界變形金剛的鈦合金推輪擔架1組，這是宜蘭消防獲贈的第2座鈦合金推輪擔架，消防人員救災更蓋省力。

▲▼宜蘭消防局再獲贈第2座擔架界變形金剛的鈦合金推輪擔架。（圖／記者游芳男翻攝，下同

記者游芳男／宜蘭報導

財團法人翔谷慈善基金會為提升消防人員救災效能，日前捐贈宜蘭消防局號稱「擔架界變形金剛」的鈦合金推輪擔架1組，這是宜蘭消防獲贈的第2座鈦合金推輪擔架，消防人員救災更蓋省力。

宜蘭消防局表示，之前曾獲捐贈擔架界變形金剛的鈦合金推輪擔架1組，是由大蘋果小太陽活力平台媒合促成，「大蘋果小太陽」為一公益平台，9年前由陳圓圓所創建，2021年7月疫情嚴峻時，曾號召公司行號及善心人士捐贈消防局專責救護車安裝隔離氣密艙，為出勤防疫任務的消防救護人員多一份保護及節省消毒作業近30分鐘，日前再度媒合財團法人翔谷慈善基金會，捐贈鈦合金推輪擔架1組，提升消防人員救災效能。

財團法人翔谷慈善基金會為提升消防人員救災效能，日前，捐贈宜蘭消防局號稱擔架界變形金剛的鈦合金推輪擔架1組，這是宜蘭消防獲贈的第2座鈦合金推輪擔架，消防人員救災更蓋省力。

這次捐贈為消防局第2座鈦合金推輪擔架，更增添山域事故中，執行救援時擔架輕量化絕佳搬運效果，及結合推輪減輕消防人員負擔，消防人員執行山域救援達成省力效果，這次因企業贊助增加第2座，對於山域傷患搬運更是如虎添翼。

宜蘭消防局長徐松奕表示，由衷感謝大蘋果小太陽活力平台的媒合與財團法人翔谷慈善基金會的慷慨捐贈，讓救災運送的品質更加提升！政府的資源有限，民眾的愛心無窮，捐贈鈦合金推輪擔架，期望能發揮拋磚引玉的效果，形成一個正能量循環，希望各界善心人士熱心公益，共同為社會福祉盡一份心力。

財團法人翔谷慈善基金會為提升消防人員救災效能，日前，捐贈宜蘭消防局號稱擔架界變形金剛的鈦合金推輪擔架1組，這是宜蘭消防獲贈的第2座鈦合金推輪擔架，消防人員救災更蓋省力。

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