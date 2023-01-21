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兒子酒駕遭逮！她慘遭連坐罰　悲喊「我超過100kg」：不要吊我照

▲▼機車,摩托車,騎士。（示意圖／達志影像）

▲台東一名薛姓男子酒駕騎車遭逮，害得母親的機車要被吊扣牌照，薛母不服裁罰提出抗告。（示意圖／達志影像）

記者陳韻如／屏東報導

屏東一名薛姓男子酒後騎著媽媽的車外出，結果被警方逮個正著，害得媽媽的機車被吊扣牌照2年。對此，薛母不服裁罰，提出抗告，並向法官表示，自己高齡76歲，且體重超過「100公斤」，出入僅能依靠該機車，吊扣牌照會嚴重影響她的生活，但法官審理後認為，原處分並無違誤，因此判薛母敗訴。

根據判決，薛男2022年5月30日凌晨3時許騎著母親的機車被警方攔查，沒想到一經酒測，酒測值竟達0.67毫克，警方隨即開立舉發通知單，而交通部公路總局高雄區監理所事後則對車主薛母處分吊扣機車牌照2年。

薛母不服處分，遂提起行政訴訟，並向法官表示，兒子騎車外出時他早就睡了，根本不知道，也沒有同意兒子騎車外出，且兒子的酒駕行為也跟他完全無關，再者，她已高齡76歲，身體肥胖超過100公斤，出入僅能依靠騎乘該機車，如果吊扣機車牌照，將嚴重影響她的生活，因此請求法官撤銷原處分。

對此，高雄區監理所表示，按照處罰條例第35條第9項規定，只要駕駛人有酒駕或酒駕拒測者，該車輛車牌一律吊扣2年；另外，如果車主明知駕駛人喝酒又將車輛借人駕駛，則依同條例第35條第7項規定，除需吊扣車牌2年外，並依駕駛人的酒駕罰鍰金額，一併處罰，因此針對薛母的處分並無違誤。

法官審理後也認為，監理所的裁罰並無不當，認定薛母的主張無理，最終判薛母敗訴。全案仍可上訴。

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