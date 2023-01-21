23歲美女警「偵訊室一見鍾情」黑道哥！為愛洩情報　終遭停職

▲東京警視廳一名美女警員因為愛上黑道份子而丟了工作。（示意圖／翻攝自免費圖庫PAKUTASO）



記者王佩翊／編譯

日本東京警視廳一名出身警察家庭的23歲美女警察原本前途一片光明，但卻因為在偵訊室對黑道份子一見鍾情，陷入愛河，甚至不惜向男友暴露搜查進度，觸犯規定，因而被函送檢方偵辦。她最終被警視廳處分停職6個月，而她本人則是在同日自請離職。

根據《現代商業》報導，擁有警察父親的23歲前女警T女從小生長在嚴格的家庭，而她本人從學生時代就擅長運動，對於社團活動也十分熱心，擁有高挺鼻子與汪汪大眼的她，在高中時期更有「小板野有美」的稱號。出社會後，順利考取警察的她將心力都放在工作上，希望能夠成為和父親一樣優秀的警員。

誰也沒想到，隸屬於警視廳拘留管理課的她竟在偵訊室對嫌犯一見鍾情。據悉，該名男子是黑道份子，但是長相帥氣，極具男人味，不但擁有身材高挑，還擅長跆拳道，一下就把負責偵訊的T女迷倒。

T女為了公務，因此使用警視廳分配的公用機打電話給黑道男，怎知數日後對方開始死纏爛打，甚至還邀約她一起約會。T女一開始雖礙於身分拒絕他，但是沒過多久就和對方見面吃飯，最終交往。然而交往不久，涉及某起傷害案件男方便開始要求T女將調查進度告訴他。

當時還只是實習生的T女為愛開始偷看上司的調查文件，並偷偷將機密內容告訴男友，包含可能的罪名、搜查進度。男方卻開始向她要錢，把T女當作提款機。T女因此心死，決定分手。

不久後男方的弟弟因犯案被逮，在警局大嗆，「我哥哥是黑道，他的女人是刑警！」兩人的關係因此曝光，T女一系列的違規行為也被發現，並被警視廳要求停職6個月，而她本人則是在收到懲戒的同一天自請離職。