財神爺助陣　陳亭妃、陳怡珍快閃菜市場拜年

▲立委陳亭妃、市議員陳怡珍前往東市場、鴨母寮市場、延平市場及文賢市場等人潮聚集處，發送精心設計的「平安兔you」一元紅包，並向大家拜年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

政治人物拜年出奇招，連財神爺都來讚聲助陣，立委陳亭妃、市議員陳怡珍在小年夜的上午，前往台南市東市場、鴨母寮市場、延平市場及文賢市場等人潮聚集處，發送精心設計的「平安兔you」一元紅包，並向大家拜年。

最特別的是，連巨大的財神爺娃娃也來助陣，祝福大家升官發財，現場瀰漫濃濃的春節氣氛。除了在菜市場入口處獻上祝福以外，陳亭妃、陳怡珍和財神爺更是坐著皮卡車，沿路一同向大家拜年問好，在路上顯得十分吸睛，民眾看到紛紛驚呼「好可愛！」。

陳亭妃表示，先前一直被綁在立法院開會，由於立法院會期終於告一個段落，所以特別利用小年夜早上的時間，在幾個菜市場快閃拜年，帶著財神爺娃娃，發放一元紅包，與大家共結喜氣，祝福大家升官發財。因為疫情的關係，大家悶了很久，相信在這十天的春節連假，大家已經做好很充分的規劃，除了有出遊的計劃，相信採買年貨，準備過一個非常豐盛的年，也是非常重要的，所以為了避免影響大家採買的路線，以及攤商做生意，特採取在菜市場入口拜年的方式，帶著財神爺跟大家表達最大的祝福。

陳怡珍指出，小年夜是春節第一個放假日，許多人趕著到菜市場辦年貨，再加上疫情解封，今年過年氣氛不同於以往。今日特地帶著財神爺前來拜年，希望能增添喜氣、加碼傳遞新年祝福。