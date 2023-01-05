說好的3P呢？嫩男苦等正妹13小時　遭同志網友「互動」硬上

▲男網友掉入侯男假扮正妹的桃色陷阱，慘遭性侵失身。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

有斷袖之癖的侯姓男子2020年反串正妹分飾二角，利用交友軟體隨機約1名年輕男網友玩3P，謊稱女方怕痛、要求2男先「互動」一番她再到場，侯男還當面吸毒裝出兇相逼對方就範，男網友失身後發現根本沒有正妹會來同樂，憤而提告，侯男被依強制性交罪判刑3年2月，台北地院再判他須賠償受害男網友60萬元，可上訴。

判決指出，年約30歲、有吸毒等多項前科的侯男，2020年7月間在交友軟體自稱正妹「米米」，四處找哥約砲，本案受害男友當時剛滿20歲，攀談幾句後躍躍欲試，侯男打鐵趁熱，謊稱「米米想3P，米米怕痛」，要對方先跟「她」找好的床伴「互動」一番，她做好準備再到場加入。

接著侯男本尊出場，騙男網友到家裡碰面，出示自己分飾二角所編造跟「米米」對話紀錄，取信對方後鼓吹趕快上床「實兵演練」，謊稱熱身完畢米米就會來3P。男網友並非同志、不願嘗試男男滾床單，侯男極力勸說，不但播放A片刺激對方慾火，更當面吸食安非他命裝出兇相，自稱生氣就想吸毒，暗示不惜動粗。

男網友跟侯男從晚間8點多僵持到隔天早上9點，終究「失身」於侯男，也為侯男做完全套，最後不堪侯男一再需索，躲進廁所打電話報警求助才脫身。侯男到案坦承「米米」是他虛構的，辯稱若跟男網友「互動」和樂，他打算花錢真的找1個女生來滿足對方3P願望。

男網友不相信侯男的鬼話，怒告他涉犯強制性交罪嫌。但一審北院指受害人自稱和侯男等待「米米」時，不知怎的2人全身衣物都脫光，侯男靠過來問他介不介意互摸，他心想既然是「米米」的要求、被摸一下不會怎樣，侯男要求他相互口交跟肛交，他勉為其難答應，一審認為雙方體型相當、男網友也有多年工作經驗，很難佐證他在無知無助的情況下遭侯男脅迫恐嚇，判侯男無罪。

幸好刑案上訴後，二審高院認為一審過度挑剔男網友應訊時的語病，卻忽略男網友指稱遭侯男拉手壓肩還跨坐身上等強迫情形，且男網友年輕氣盛，當時又看了侯男播放的A片，理應能維持勃起，但雙方都說男網友數度軟掉，抹很多潤滑油也沒用，可見男網友心裡不情願，只有侯男興奮到忘情，把男網友手臂啃到瘀傷。

二審並指雙方雖然身高相當，但男網友相對細瘦，侯男氣勢佔上風，據此認定男網友因受脅迫而遭性侵，依強制性交罪逆轉改判侯男3年2月徒刑，男網友另提起本件民事訴訟對侯男求償，北院判侯男須賠精神慰撫60萬元，可上訴。

侯男刑案部分同時被控以徵求作畫人體模特兒之名，2020年7月在北市1處捷運站搭訕1名當時17歲的高中男學生，把對方騙進捷運站男廁裡「套量勃起後的身材比例」，順勢口交對方得逞後，再把少年帶回家性侵，一、二均被依強制性交罪判刑4年，二審並將侯男所犯2罪合併定應執行5年徒刑，可上訴。