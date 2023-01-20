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社會 社會焦點 保障人權

吸毒男突發瘋…拿刀猛刺無辜小黑狗！新北最強獸醫4小時救牠一命

▲▼ 新北市動保處公職獸醫謝侑達，在愛媽界稱他為「動物神醫」。（圖／記者戴上容翻攝）


▲新北市動保處公職獸醫謝侑達（中）8年來救助無數動物，在救助流浪狗的愛媽界中，稱他為「動物界神醫」。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

任職於新北市政府動物保護防疫處獸醫師謝侑達是七年級生，在動保處8年來救治近千隻動物，像是救助被狠砍近乎絕命的小狗、幫助無數斷腿的流浪犬貓再度站起等，他也參與國內重大動物疫災防疫，認真又負責的善舉，讓他獲得農委會邀請代表新北市動保處參加總統府雙十國慶遊街表揚，面對採訪，謝侑達謙虛的說，「所有生命都需要被愛護！只是盡力做事。」

謝侑達從中興大學獸醫教學醫院碩士畢業，原本在民間動物醫院服務，懷著為大眾公共動物服務的精神，高考及格後分發至新北市動保處，進入公職獸醫師體系為社會服務。過去任職專門救助流浪狗的動物管制組組長，現任為經濟動物組長，較為特別的是，在救助流浪動物的愛媽界，稱獸醫謝侑達為「動物界神醫」。

▲▼ 新北市動保處公職獸醫謝侑達，在愛媽界稱他為「動物神醫」。（圖／記者戴上容翻攝）

謝侑達的工作可說是「有文有武」除了救助受虐的動物外，平時還要研擬防疫對策、撰寫文案、也需親身前往畜牧場診斷、採樣，甚至撲殺掩埋罹病動物。國內一有重大動物疫災如「禽流感」、「非洲豬瘟」、「牛結節疹」，需不分假期及晝夜，防堵疫情擴散。

而謝侑達最有印象的動物救援案例，為警方臨檢盤查車輛，意外查獲緝毒犯後車廂裝著一隻被全身塑膠袋套著的4個多月大的小黑狗，全身多處刀傷骨折，命懸一線。謝侑達為牠進行急救，緊急完成傷口縫合及四肢骨折復位，花了4小時救回牠一命，並被認養找到幸福。

▲▼ 新北市動保處公職獸醫謝侑達，在愛媽界稱他為「動物神醫」。（圖／記者戴上容翻攝）

對於全民防疫，他印象最深是「牛結節疹」，他曾經與動保處所有防疫人員3日內全面動員，上山、下溪谷，拿著吹箭管及啟動空拍機追著野生牛群跑，只為完成全市牛結節疹疫苗注射；也曾冒者寒風大雨穿著雨衣，提著解剖用具深入陽明山爬山1.8公里，只為解剖死亡水牛確保防疫安全。雖然目前主要業務是經濟動物防疫，但他有空閒時仍會抽空到樓下毛寶貝醫療中心協助毛寶貝外科手術，讓動物得到治療。

謝侑達表示，公職獸醫師工作非常多元豐富，也有辛苦地一面。從小動物醫療轉換到動物管制救援案件處理，再到動物防疫業務，回憶起這些辛苦點滴，絕非一人可以完成，很感謝一路走來動保處所有團隊一起幫忙，才能完成一系列不可能的任務。同時鼓勵新生代年輕畢業年輕獸醫師可投入公職，為台灣防疫及動物福利盡一份心力。

▲▼ 新北市動保處公職獸醫謝侑達，在愛媽界稱他為「動物神醫」。（圖／記者戴上容翻攝）

新北市動保處表示，全國各地有許多公職獸醫師、動保員及防疫人員正為動物及防疫安全默默耕耘著，有這些人的付出，讓毛寶貝病有得醫、老有歸屬，一同守護著這塊土地動物健康。

▲▼ 新北市動保處公職獸醫謝侑達，在愛媽界稱他為「動物神醫」。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 新北市動保處公職獸醫謝侑達，在愛媽界稱他為「動物神醫」。（圖／記者戴上容翻攝）

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