因應春節車潮　首都客運宣布加開花東班次

▲首都客運為因應返鄉車潮加開班次。（圖／首都客運提供）

記者杜冠霖／台北報導

為因應春節連續假期車潮，首都及台北客運宣布加開班次疏運台北往返宜蘭、花蓮等東部地區的旅客，搭配國道五號、蘇花改大客車優先通行措施，相較自行開車可節省40－60分鐘旅行時間。

在北花國道客運方面，台北客運1071「南港－花蓮」路線及首都客運1580「板橋－花蓮」路線，截至1月17日止，預售狀況約有二成四，在北宜國道客運方面，自112年1月20日(週五)起至112年1月29日(週日)止，增開1570「台北－羅東」、1571「台北－宜蘭」、1572「台北－礁溪」等直達車班次。另1572「羅東－宜蘭－礁溪－台北」全程車路線，維持疫情期間班次，羅東轉運站05:20、23:00發車；市府轉運站06:10、24:30發車。

台灣好行冬山河線（宜蘭市區公車綠21路線）配合傳藝中心除夕休園一天，112年1月21日(週六)提前收班，羅東運動公園末班車13:10；傳藝中心末班車14:00，1月22日(週日)起恢復正常班次行駛。

首都及台北客運自112年1月19日(週四)0時起至112年1月29日(週日)24時止，實施東部國道客運路線票價優惠。1570、1571路線「市府轉運站－宜蘭、羅東」全票優惠價 110 元（原價131元）；1572路線「市府轉運站－四城」全票優惠價100元（原價118元）、「市府轉運站－礁溪」全票優惠價80元（原價96元）；1580路線「板橋客運站－花蓮火車站」全票優惠價 295 元（原價352元）；1071路線「南港轉運站西站－花蓮火車站」全票優惠價 270元（原價 320 元），約為原價83折至84折。

首都客運表示，為鼓勵民眾多利用大眾運輸轉乘，自112年1月19日（週四）0時起至112年1月29日(週日)24時止，使用電子票證搭乘宜蘭、花蓮市區公車或公路客運，轉乘北宜、北花國道客運，可享全票22元、半票11元轉乘優惠。以搭乘宜蘭市區公車281路線轉乘1570國道客運路線為例，全票只要88元（110元－22元＝88元），約為原價67折。

自112年1月19日(週四)0時起至112年1月29日(週日)24時止，使用電子票證（悠遊卡、一卡通、愛金卡）刷卡搭乘臺灣好行冬山河線可享有全票半價優惠。以傳藝中心至羅東轉運站為例，優惠價只要15元（全票票價29元）。