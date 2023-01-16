北橫65K~85.5K明池至百韜橋路段　明起全天開放通行至30日



▲▼北橫宜蘭大同鄉明池到百韜橋路段，經搶修後，預計明起全天開放通行至30日。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

北橫公路宜蘭大同鄉明池到百韜橋路段（台7線65到85.5公里），因2022年10月16日受尼莎颱風環流、10月30日奈格颱風及東北季風共伴連續強降雨影響，道路沿線路段出現路基流失及多處邊坡坍方等災情，經搶修後，預計18日到31日全天開放通行。

公路總局表示，北橫公路台7線65K~85.5K (明池~百韜橋)路段，因2022年10月16日受尼莎颱風環流、10月30日奈格颱風及東北季風共伴連續強降雨影響，道路沿線路段路基流失及多處邊坡坍方等災情。經公路總局第四區養護工程處及所屬獨立山工務段迅速調派大量機具及搶修人員，並滾動檢討及調整搶修策略，並已階段性完成修復邊坡刷坡保護、道路補強及道路瀝青混凝土鋪設等工作。

配合春節期間疏運及旅遊需求，台7線65K~85.5K (明池~百韜橋)路段，預18日起至31日春節期間暫停施工管制，放寬全天通行。搶修團隊特別提醒，山區易起濃霧視線不佳，請用路人注意路況、小心駕駛；另如遇天候狀況不佳（強降雨、濃霧無法監看邊坡等）或持續落石有擴災之虞時，搶修團隊仍不排除立即封閉道路，禁止人車通行，請用路人注意公告訊息，造成不便，尚祈見諒。