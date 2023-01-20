陪「兔兔」過年！士林官邸春節花卉展21日登場　展示500餘株植物

▲月兔耳。（圖／台北市公園處提供）

記者袁茵／台北報導

台北市士林官邸公園一年一度的春節花卉展，於1月21日至2月28日熱鬧展出，為呼應兔年，展場內展示帶有兔字的植物，搭配各式年節應景花卉共計500餘株，歡迎民眾跟可愛兔兔一起共度農曆年節。

台北市公園處長黃淑如表示，以兔命名的植物，大多有兔的耳朵等特徵，例如最受歡迎的多肉植物「月兔耳」，毛茸茸的兔耳造型葉片，讓人看了都想摸，充滿療癒感；別名兔子花的「仙客來」，上揚的花瓣也像兔耳，年節家中擺上幾盆還有迎接仙人貴客來臨的吉祥寓意。

▲仙客來上翻的花瓣像極了兔耳。（圖／台北市公園處提供）

黃淑如指出，毛絨絨的走莖，像極了兔腳的「兔腳蕨」；因其花穗被有柔軟細毛，狀似小白兔的尾巴，而得名的「兔尾草」等，一系列兔子家族毛絨絨的植物，看得心花怒放，在寒冬中讓人暖呼呼的，就像可愛的小兔子，如綠色寵物陪伴我們。



園藝管理所主任吳旻靜補充道，除了以兔命名的各種植物外，同時還有年節的吉祥花卉佈置熱鬧溫馨場景，捎來幸福的蝴蝶蘭是主角，今年收集了台灣最新育種的「大唇瓣蝴蝶蘭」，碩大的唇瓣讓整朵花變大了，觀賞效果加倍；還有台灣在國際上創新的蝴蝶蘭染色與噴染技術，以染料在白色蝴蝶蘭上渲染、噴畫，創作出別出心裁的作品，絕對讓觀眾耳目一新。



公園處特別提醒，春節花卉展期間園區戶外庭園開放時間為上午8時至下午6時，而新蘭亭的開放時間是上午8時30分至下午5時，提醒民眾過年期間人潮眾多，為節能減碳響應環保，請多多利用捷運及大眾運輸工具前往。

▼大唇瓣蝴蝶蘭。（圖／台北市公園處提供）