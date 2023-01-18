　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2027是可能時間點！　外長吳釗燮：中國攻台機率升高

▲▼國軍「守護共好」影片畫面。（圖／國防部提供）

▲國軍「守護共好」影片畫面。（圖／國防部提供）

中央社

外交部長吳釗燮接受英國「天空新聞網」專訪時說，中國武力犯台的機率升高，2027年是他認為北京最有可能採取行動的時間點。他並罕見指出，台灣的「現狀」可能「無法永遠維持下去」。

關於台海情勢，吳釗燮說，與前兩年相較，去年情勢大幅惡化。在2027年，中共中央總書記、中國國家主席習近平可能會進入第4個任期；若在前3個任期未能取得重大成就，習近平將試圖在新的任期為自己在歷史上留名。

吳釗燮說，中國的經濟成長下滑、民眾不滿、不動產市場有崩壞跡象；一旦無力扭轉國內局勢，習近平可能會試圖透過動用武力或製造外部危機，以分散國內注意力或向中國人民展現他的能耐。

吳釗燮說：「我們擔心台灣可能成為代罪羔羊。」

「相較於往年，最糟劇本出現的機率如今已升高。」吳釗燮指出，小小的意外就可能點燃戰火。他舉例，一旦共機跨越台灣24浬（海里）毗連區，台灣部分武器系統可能得進行瞄準，這就可能觸發意外。預防情勢驟然升高的唯一方法是「自制」。

吳釗燮說，台灣的空軍飛官受過良好訓練，他們瞭解台灣不能發出第一擊。

吳釗燮並表示，台灣實質自治但不正式宣告獨立，這樣的現狀可能無法永遠維持。這意味台灣未來有可能遭中國併入，或者成為獨立的國家。

天空新聞網（Sky News）今天發布與吳釗燮的專訪，其中並觸及台灣為應對中國軍事威脅所做準備。

部分軍事專家指出，台灣仍未為可能的戰爭做好充分準備。吳釗燮說，台灣不自滿，但確實有不足之處，包括過去有武器彈藥、軍事人員訓練及兵力不足等問題，但台灣已宣布採取一系列改革措施，盡己所能確保自我防衛能力。

吳釗燮指出，雖然台灣願與中方協商，但不願接受北京提出的政治前提。他強調，接受相關政治前提意味向中國屈服，而這是台灣民眾永遠無法接受的。

ET快訊
張菲辣媳腹痛「急奔婦科驗孕」　結局糗爆：連家人都來問
第一份工作！傳產哥待1年「年終領5.5個月」　嗨曬帳戶截圖
暗黑版《光陰的故事》！　AV女優「多人交戰」醞釀情慾戲
「兒童台最正」姊姊爆意外！救護車急送醫傷勢曝光
黑絲妹試穿「現場脫了」剩綑綁式內衣　真實身分被起底

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

2027是可能時間點！　外長吳釗燮：中國攻台機率升高

天花板、牆面漏水...北市社宅缺失多　蔣萬安下令調查提出專案報告

公共安全沒有假期！　蔣萬安春節前夕視察KTV

繼澤倫斯基後蔡英文將訪美？　郭正亮「非空穴來風」：對岸恐掀桌

經濟部為何強力封殺「螺螄粉」　郭正亮曝王美花真實動機

2024柯文哲不會選到底？　郭正亮曝原因：僅為鞏固民眾黨不分區

侯友宜繼續拖「郭朱配」恐成形　郭正亮斷言：這兩人贏不了賴清德

高虹安快被宣明智牽走？　柯文哲認了：人家有出錢我們沒有啊！

「修憲門檻、廢考監」有解？　柯文哲：人事不提名、預算不要編

名校學生淪街友！北市勞動局伸援手　「年節臨工專案」最高領1萬4

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

蒙古嬤來台入住墾丁海景房　見大海興奮尖叫嗨跳族舞！

奶貓炸毛哈氣突被塞肉泥　眼神「警戒→放鬆」被收服

吃火鍋驚見饒舌豆腐！　快嘴飆唱表情架式十足

幫孕貓換新窩迎接分娩 下秒衝向奴才發狂暴咬

王大陸陪蔡卓宜回大馬見家長！　她曝「四年沒回家」母女相擁而泣

網路自學種大麻變「絕命毒師」　流出恐供10萬人吸食...警傻眼

李泳知.朴載範合跳《MOMMAE》超辣　吐心聲「想都不敢想的事在發生」

2027是可能時間點！　外長吳釗燮：中國攻台機率升高

天花板、牆面漏水...北市社宅缺失多　蔣萬安下令調查提出專案報告

公共安全沒有假期！　蔣萬安春節前夕視察KTV

繼澤倫斯基後蔡英文將訪美？　郭正亮「非空穴來風」：對岸恐掀桌

經濟部為何強力封殺「螺螄粉」　郭正亮曝王美花真實動機

2024柯文哲不會選到底？　郭正亮曝原因：僅為鞏固民眾黨不分區

侯友宜繼續拖「郭朱配」恐成形　郭正亮斷言：這兩人贏不了賴清德

高虹安快被宣明智牽走？　柯文哲認了：人家有出錢我們沒有啊！

「修憲門檻、廢考監」有解？　柯文哲：人事不提名、預算不要編

名校學生淪街友！北市勞動局伸援手　「年節臨工專案」最高領1萬4

寒冬送暖！　桃園市議員張碩芳號召熱心企業捐白米等物資助弱勢

納達爾臀傷攪局爆冷出局　坦言「心理大受打擊」

普丁聲稱發動「特殊軍事行動」　是為了結束2014年以來烏東戰爭

Honda推「Dax臘腸狗／本田小狼」電動機車！折合新台幣3萬有找

頓內次克礦工送邊鋒到切爾西　捐出7.5億轉會費助烏軍

Ozone佳辰MV拍攝跌倒！　團員搶看他出糗…結局大翻轉

馬斯克買推特傳逾「500家廣告主」收手　推特單日營收掉40%

2027是可能時間點！　外長吳釗燮：中國攻台機率升高

天花板、牆面漏水...北市社宅缺失多　蔣萬安下令調查提出專案報告

澳網／21歲球后斯威雅蒂闖進第3輪　尋求澳網女單首冠

3歲女娃森77麻麻拿飲料息怒　複雜「內心戲」網友笑：萌翻了

政治熱門新聞

2024民調民進黨逆轉！　34%賴清德、31.4%侯友宜、22.3%柯文哲

連戰揭「兩顆子彈」秘辛　陳水扁7點回應

國民黨大動作開鍘　一口氣開除11名議員黨籍

勞動局「北市街友年節臨工專案」　最高領1萬4

房貸族小確幸！過年後發錢月領房貸補貼　免申請直接入帳

賴清德：台灣沒有另外宣布獨立的必要

NCC重罰民視周玉蔻〈辣新聞152〉7案共300萬元

侯友宜繼續拖「郭朱配」恐成形　郭正亮斷言：這兩人贏不了賴清德

快訊／要領6千再等等！全民共享條例初審無共識　農曆年前三讀無望

高虹安快被宣明智牽走？　柯文哲認了：人家有出錢我們沒有啊！

賴清德今接任民進黨主席　團隊名單曝

4月才有機會領6千？　柯建銘指「差不多啊」：明天三讀根本天方夜譚

兌現政見！張善政加碼「多1胎加1萬」

賴清德接黨魁宣示4革新　杜絕黑金、解決學倫問題

更多熱門

相關新聞

款宴「安倍派」訪團　吳釗燮談恢復1年義務役

款宴「安倍派」訪團　吳釗燮談恢復1年義務役

總統蔡英文宣布恢復1年期義務役，外交部長吳釗燮28日設宴款待日本自民黨參議院幹事長世耕弘成偕同「安倍派」訪團成員時談及，台灣很清楚這是自我防衛、勇敢回應威權主義國家所必須付出的努力，此外，日本修訂「國防三文件」，大幅提高國防預算，強化在區域安全扮演的角色，對促進印太區域的和平穩定及強化區域盟友的信心具正面意義，台灣對此表示肯定與歡迎。

加入CPTPP？　吳釗燮：沒有說很困難

加入CPTPP？　吳釗燮：沒有說很困難

吳釗燮：中國恐積極準備攻台　鼓勵瑞士更中立

吳釗燮：中國恐積極準備攻台　鼓勵瑞士更中立

傳與駐美代表蕭美琴職位互換　吳釗燮：沒聽說

傳與駐美代表蕭美琴職位互換　吳釗燮：沒聽說

半導體去台化？　吳釗燮：不擔心失去護國神山

半導體去台化？　吳釗燮：不擔心失去護國神山

關鍵字：

吳釗燮武力攻台

讀者迴響

熱門新聞

52歲馬國賢要結婚了！新歡是小20歲超正韓妹

快訊／澳洲客機發求救訊號　機上載100多人

眼鏡行為何不會倒？內行揭關鍵內幕

新手駕駛媽倒車掉水塘！一家3口溺亡

張穎穎宣戰汪小菲「1句話力挺大S」！揭張蘭一家真面目

陪高層上床…金融OL「一發」被解鎖：床上可這麼久

待往生室手機突響「Siri喊4字」！禮儀師嚇到狂奔

花蓮悅來飯店水療池破洞　男遭吸入溺水

內湖斑馬線「被貨櫃壓住」　背後原因曝光

除夕拜地基主方向要搞對　3大要點一次看

他買麥當勞打開傻眼　漢堡竟送「大袋現鈔」

當兵男友放假！「突大吼4字」妹子嚇醒

工作3年「領0.5個月年終」他氣喊離職！

破百體重成凶器！　桃園女討債壓死人

房客賴著不走「1原因吃定房東」！房仲也搖頭

更多

最夯影音

更多
買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！
台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

蒙古嬤來台入住墾丁海景房　見大海興奮尖叫嗨跳族舞！

蒙古嬤來台入住墾丁海景房　見大海興奮尖叫嗨跳族舞！

奶貓炸毛哈氣突被塞肉泥　眼神「警戒→放鬆」被收服

奶貓炸毛哈氣突被塞肉泥　眼神「警戒→放鬆」被收服

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面