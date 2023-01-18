快訊／江小漁改標賣過期1年巴沙魚　大賺黑心錢...負責人50萬交保

▲無良業者改標賣過期一年巴沙魚 黑心負責人下場出爐。(圖/資料照片)



記者游瓊華／台中報導

台中市知名連鎖餐飲江小漁遭查出，總公司威晶國際涉嫌儲存並販賣給加盟主、消費者過期逾1年的巴沙魚。台中地檢署訊問威晶國際以及香椒公司負責人後。經檢察官訊後，認定被告楊姓男子、戴姓男子涉嫌行使變造私文書、意圖欺騙他人就商品品質為虛偽標記、詐欺取財等罪嫌重大，分別裁定新台幣50 萬元、10 萬元候傳。

這起案件係由台中市政府衛生局行政稽查，並經由打擊民生犯罪聯繫平台於1 月13 日通報地檢署後，地檢署旋指派馬鴻驊檢察官進行偵辦，並即指揮保安警察第七總隊第三大隊第二中隊，並偕同台中市衛生局人員彙整相關資料，召開專案會議，並於1 月16日至業者位於台中市西區公益路的香椒公司總店、西屯區福科路之廠區改標處等二處搜索，扣得相關出貨明細、產品售價表、加盟合約書及報廢處理書等證物資料，並查獲疑似過期之魚貨及醬料。

另外，檢察官也傳訊台中市大墩店、彰化縣員林店、南投縣埔里店等3 家加盟店人員確認相關案情及過期魚貨流向。檢方表示，這起案件檢、警、衛生團隊共計查獲過期魚貨4 噸793 公斤及將送往報廢作為飼料之過期魚貨約351 箱、台南市養殖漁場約150箱。

檢察官16 日偵訊香椒國際開發有限公司負責人楊姓男子、威晶國際企業有限公司負責人戴姓男子及其他相關證人等到案釐清。經檢察官訊後，認定被告楊男、戴男涉嫌行使變造私文書、意圖欺騙他人就商品品質為虛偽標記、詐欺取財等罪嫌重大，分別諭知具保新台幣50 萬元、10 萬元候傳。