又一老店消失！台中50年名店烤肉沙拉歇業...闆娘過世無人接手

▲又一老店消失！台中50年名店烤肉沙拉老奶奶過世歇業，網喊「時代的眼淚！」（圖／翻攝Google街景）



記者游瓊華／台中報導

位在台中市中區、在地經營近50年的知名烤肉沙拉店，是許多台中人心的小巷美味，過往用炭火現烤肉片搭配沙拉，肉汁飽滿令人難忘。但去年傳出創店的闆娘老奶奶過世，後續無人接手，遂歇業不再經營。消息傳出，許多網友在PTT上喊「好感傷」、「時代的眼淚」。

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▲台中50年名店烤肉沙拉老奶奶過世歇業，美味的銅板美食成為回憶。（圖／民眾提供）



店內提供的品項簡單，最知名的就是烤肉沙拉、章魚沙拉、蝦子沙拉、鮑魚片沙拉、魚子沙拉、滷肉飯、梅干菜飯都是銅板價格，連味噌湯一碗都只要10元讓人訝異。

烤肉沙拉店經營近50年，從小小店面一路做生意到買下房子擴大營業，一道道美味編織了無數台中人對家鄉的回憶，尤其是年紀大的闆娘老奶奶雖然之後因為年事已高，未從事第一線料理工作，但總是會化好妝、穿戴整齊坐在櫃檯幫忙收錢，順便與客人聊天，打著算盤結帳，也成為老主顧們難忘的記憶。

網友們聽到老店歇業消息，也到非官方粉絲團留言「每次給闆娘奶奶收錢心情都會很好，老奶奶超級可愛啊，聽到這個消息好難過」、「這台中大事件啊嗚嗚嗚嗚嗚嗚」、「這家蒸蛋超好吃的 QQ」、「跟天天饅頭一樣都是活化石，吃一個回憶」。