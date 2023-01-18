2機車快速道路狂飆5Km！熱心駕駛攔人　天兵騎士逆下交流道落跑

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣東西向快速道路台78線17日上午10時許，驚見兩部機車違規騎上快速道路，還連闖兩交流道，路過車主拍下兩車4人雙載，一路奔馳在快速道路路肩，但一旁呼嘯而過的大貨車及自小客車不斷，讓人看得冷汗直流。

▲ 民眾誤闖78號東西向快速道路，途中經過一交流道可以下去卻仍不願停步往前騎，被熱心民眾攔下勸阻，尷尬直接掉頭逆向騎下交流道 。（圖／讀者提供，下同）

民眾表示，自己與家人開車由水上西向東經由台78東西向快速道路行經30.3公里處，驚見兩台摩托車騎在道路路肩，民眾一度以為自己眼花，倒是坐在後座的80幾歲爺爺脫口而出「這裡(指快速道路)可以騎機車嗎?」，自己才驚覺前方騎士真的是騎錯路了！但眼看兩台機車一度停在交流道出口，仍不意騎出去，於是開車上前將兩台機車攔下，告知對方騎錯路了，對方才一臉尷尬逆向由交流道入口離開快速道路。

▲嘉義82號東西向快速道路沿途有重型機車可行駛路段及終點告示牌，但常有一般機車誤闖 。（圖／讀者提供）

據了解，兩台機車疑似誤闖快速道路水上段南靖段由西向東騎了5公里，一路經過水上中庄交流道可以下交流道卻仍一路往前騎，被開車經過的民眾發現攔下，也由於再往前就是東西向中埔交流道及連結到國道三號的交通閘道，民眾擔心騎士若不知道如何離開交流道，可能一路騎上國道高速公路，後果不可設想。

警方表示，台82東西向快速道路僅開放紅黃牌機車騎乘，終點止於東向的中埔交流道及西向的東石段終點，呼籲一般白牌機車不要誤闖，相關違規行為警方將依法蒐證開單。