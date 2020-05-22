嘉義聯結車天雨路滑撞安全島　油料庫士官兵冒雨搶救

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣省道水上南靖段22日下午發生一聯結車撞安全島車禍意外，60歲張姓駕駛台南前往嘉義驗車回程，卻因雨勢太大，路況不佳不慎撞上安全島。嘉義縣消防局獲報後，隨即通報水上分隊人車出動。由於事發現場剛好在陸軍第五地區支援指揮部所屬嘉義油料分庫前，該分庫士官兵一聽到巨大撞車聲響，馬上由帶隊軍官奔出營區救援，張姓駕駛隨後就在軍警消的聯合協助下，被救出後急送嘉義榮民醫院進行救治。

▲省道嘉義水上南靖段發生大貨車撞安全島，一旁國軍油料分庫軍士官隨即前往搶救傷者。（圖／軍方提供）

▲大貨車撞安全島，一旁國軍油料分庫軍士官協助交通疏散並解救傷者。（圖／軍方提供）

據警方表示，張姓駕駛由台南開聯結車前往嘉義驗車，回程途中遇上傾盆大雨，由於當時路況相當差，張姓駕駛不慎撞上省道中央的分隔島。由於巨大撞擊聲，讓距離不到百公尺的陸軍第五地區支援指揮部所屬嘉義油料分庫軍士官注意到，隨即營區內的帶隊軍官先通報後，馬上帶著阿兵哥趕赴車禍現場。

軍方表示，22日14時55分南靖糖廠前方發生大貨車自撞車禍，由於車禍現場位於陸軍第五地區支援指揮部所屬嘉義油料分庫前方，單位官兵聽聞車禍聲響立即至現場協助交通管制直至警消人員到場處理，展現國軍愛民助民精神。

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